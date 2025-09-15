З "Нафтогазу" пішов колишній тимчасовий голова правління

Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" звільнила з посади члена правління Романа Чумака, який виконував обов’язки голови компанії з 4 грудня 2024 року до 28 квітня 2025 року.

Рішення ухвалене 5 вересня, Чумак залишить поаду 16 вересня, повідомляє "Liga.net".

Крім того, на тому ж засіданні наглядова рада обрала Тараса Пасажка членом правління на три місяці – з 17 вересня до 17 грудня 2025 року. З червня Пасажко обіймає посаду директора зі стратегії та розвитку бізнесу "Нафтогазу".

Водночас пояснення змін у персональному складі у рішенні наглядової ради не наведено.

За даними з відкритих джерел, у 2018–2024 роках Пасажко очолював інвестиції та аналітику у Fozzy Group, а з грудня 2024 року до червня 2025 року керував стратегією та трансформацією в агрохолдингу Vitagro нардепа Сергія Лабазюка із групи "За майбутнє".

Як повідомлялося, у червні 2025 року наглядова рада вже оновлювала склад правління "Нафтогазу", призначивши Оксану Волинець і Олену Артазей та звільнивши Василя Володіна й Івана Лукерю, а в липні – Дмитра Абрамовича.