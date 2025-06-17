У правління "Нафтогазу" призначили двох соратниць нового голови

Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" призначила двох нових членів правління – Оксану Волинець та Олену Артазей.

Обидві топменеджерки до останнього часу обіймали керівні посади в "Укрнафті", якою до призначення на посаду голови "Нафтогазу" керував Сергій Корецький, повідомляється у пресрелізі компанії.

Так, Оксана Волинець на посаді члена правління "Нафтогазу" очолила напрям правових та регуляторних питань. Вона має понад 20 років юридичного досвіду, зокрема у сферах корпоративного управління, M&A та врегулювання складних корпоративних спорів, керувала відповідними підрозділами у Групі "Континіум" та ПАТ "Укрнафта".

Олена Артазей відповідатиме за HR-напрям у групі "Нафтогаз". Вона має понад 15 років досвіду управління персоналом у приватному та державному секторах, зокрема в компанії WOG, Фонді держмайна та ПАТ "Укрнафта".

Крім того, директором з операційної ефективності у сфері закупівель та управління ланцюгами постачання групи "Нафтогаз" призначено Надію Бігун. Вона має близько 20 років досвіду у сфері закупівель у бізнесах і компаніях національного рівня. Зокрема, з 2015 року вона обіймала керівні посади в "Прозорро", "Укрпошті", ДП "Медичні закупівлі України" та "Укроборонпромі". У 2022 - 2025 роках працювала на посаді заступниці міністра економіки України, відповідаючи за політику закупівель.

Як повідомлялося, раніше наглядова рада "Нафтогазу" ухвалила рішення про звільнення двох членів правління – Василя Володіна та Івана Лукері.

Перед цим НАБУ повідомило про підозру Василю Володіну у справі про махінації із землею Мінрегіону у часи, коли міністерство очолював Олексій Чернишов, який зараз обіймає посаду віцепрем’єр-міністра - міністра національної єдності.

Нагадаємо, у квітні 2025 року наглядова рада НАК "Нафтогаз України" обрала Сергія Корецького новим головою правління.

До цього, з листопада 2022 року Корецький очолював компанії "Укрнафта" та "Укртатнафта". Із 2013 до жовтня 2018 року він обіймав посаду гендиректора мережі заправок WOG. У жовтні 2018 року він оголосив, що йде з посади, бо хоче зайнятися власними проєктами. Далі він створив мережу кафе під брендом Idealist Coffee.