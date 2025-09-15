Україні необхідно 16 мільярдів євро додаткового фінансування на наступний рік, – Марченко

Україна через затягування війни для покриття дефіциту державного бюджету наступного року потребуватиме більше зовнішнього фінансування, ніж цьогоріч. Так, наразі непокрите фінансування дефіциту наступного року складає 16 млрд євро.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко, передає Інтерфакс-Україна.

"Нам потрібно більше грошей, ніж цього року. Цього року їх було більше (ніж минулого року, – ред.). Ми ще не бачили фінальної стадії цієї війни, тому нам потрібно готуватися. Необхідно покрити 16 млрд євро на наступний рік", – сказав Марченко.

Він додав, що розрахунки ще продовжується, і Україна сподівається знайти спільну мову з партнерами щодо фінансування наступного року, бо це є ключовим питанням.

Щодо ініціативи "репараційного кредиту" Україні під заставу заморожених російських активів, яку озвучила раніше президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн, Марченко зазначив, що європейські колеги дуже креативні.

"Вони здатні підготувати різні механізми, які допомагають нам використовувати заморожені (російські) активи без реальної конфіскації", – зауважив Марченко.

Він привітав ці зусилля, але уточнив, що дебати щодо конкретного механізму ще тривають і він не збирається їх псувати.

Скільки грошей потрібно Україні на 2026 рік

Раніше Марченко заявляв, що потреба України в зовнішньому фінансуванні на 2026 рік становить $45 млрд, перемовини з партнерами про виділення цих коштів тривають.

раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україні необхідно закрити дефіцит фінансування держбюджету в обсязі близько $40 млрд на рік, додатково біля $25 млрд потребує вітчизняне оборонне виробництво, тож загалом необхідно закрити $65 млрд.

Перед цим голова Національного банку Андрій Пишний заявив, що Україна досі не отримала від міжнародних партнерів гарантій фінансування на 2026 рік в обсязі близько $13 млрд.

За його словами, у 2026 році Україна потребуватиме $35 млрд зовнішньої фінансової допомоги, проте наразі підтверджено лише $22 млрд із цієї суми. Потребу в зовнішньому фінансуванні на 2027 рік НБУ оцінює у $30 млрд.

Також повідомлялося, що Міжнародний валютний фонд визначив, що потреби України у фінансуванні протягом наступних двох років можуть бути на $20 млрд вищими, ніж оцінює уряд України.