Україні необхідно 16 мільярдів євро додаткового фінансування на наступний рік, – Марченко

Україні наступного року необхідно 16 мільярдів євро додаткового фінансування, – Марченко

Україна через затягування війни для покриття дефіциту державного бюджету наступного року потребуватиме більше зовнішнього фінансування, ніж цьогоріч. Так, наразі непокрите фінансування дефіциту наступного року складає 16 млрд євро.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко, передає Інтерфакс-Україна.

"Нам потрібно більше грошей, ніж цього року. Цього року їх було більше (ніж минулого року, – ред.). Ми ще не бачили фінальної стадії цієї війни, тому нам потрібно готуватися. Необхідно покрити 16 млрд євро на наступний рік", – сказав Марченко.

Він додав, що розрахунки ще продовжується, і Україна сподівається знайти спільну мову з партнерами щодо фінансування наступного року, бо це є ключовим питанням.

Щодо ініціативи "репараційного кредиту" Україні під заставу заморожених російських активів, яку озвучила раніше президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн, Марченко зазначив, що європейські колеги дуже креативні.

"Вони здатні підготувати різні механізми, які допомагають нам використовувати заморожені (російські) активи без реальної конфіскації", – зауважив Марченко.

Він привітав ці зусилля, але уточнив, що дебати щодо конкретного механізму ще тривають і він не збирається їх псувати.

Скільки грошей потрібно Україні на 2026 рік

Раніше Марченко заявляв, що потреба України в зовнішньому фінансуванні на 2026 рік становить $45 млрд, перемовини з партнерами про виділення цих коштів тривають.

раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україні необхідно закрити дефіцит фінансування держбюджету в обсязі близько $40 млрд на рік, додатково біля $25 млрд потребує вітчизняне оборонне виробництво, тож загалом необхідно закрити $65 млрд.

Перед цим голова Національного банку Андрій Пишний заявив, що Україна досі не отримала від міжнародних партнерів гарантій фінансування на 2026 рік в обсязі близько $13 млрд.

За його словами, у 2026 році Україна потребуватиме $35 млрд зовнішньої фінансової допомоги, проте наразі підтверджено лише $22 млрд із цієї суми. Потребу в зовнішньому фінансуванні на 2027 рік НБУ оцінює у $30 млрд.

Також повідомлялося, що Міжнародний валютний фонд визначив, що потреби України у фінансуванні протягом наступних двох років можуть бути на $20 млрд вищими, ніж оцінює уряд України.

бюджет (1891) дефіцит (483) Мінфін (2990) допомога (1623) фінансування (2126) Марченко Сергій (259)
Вчора ж було десять
показати весь коментар
15.09.2025 16:48 Відповісти
Усушка, утруска. Миші з'їли. Все як завжди. І що характерно: кожний з потужних зелених менеджерів озвучує суттєво різні цифри потреби.
показати весь коментар
15.09.2025 16:56 Відповісти
Вчора було десять, сьогодні шістнадцять, завтра двацять шість, зграя аферистів озвучує свої хателки шо кому в голову стукне, ви хоть між собою домовтеся клоуни.
показати весь коментар
15.09.2025 17:14 Відповісти
не вистачає на зарплати та пенсії інвалідам прокурорам..та подібним зельоним гнидам
показати весь коментар
15.09.2025 17:35 Відповісти
Поки ідійоти73% вас , ЗЕшмурдяк на чолі з ЛІДОРОМ , не запхали радісно у владу в 2019 році - Україні якось вистачало своїх грошей , навіть майже без запозичень с Заходу ... хоча за Папєрєдніка теж була війна , було теж саме Путло Погане , були тіж самі БульбоФюрер, Голова СІ , товстун Кім , іранські аятоли , навіть Трамп був тоді Президентом США ... а все було зовсім інакше !

І коли ви , мародери , вже зупинитесь ?!
показати весь коментар
15.09.2025 17:39 Відповісти
Ідіоти вибрали за гетьмана ґвалтівника - рецедивіста, перед тим - головного комуніста України, ще раніше побігли під московський захист до царя у борні з ляхами. І взагалі всі жили б в раю якби Адам з Євою не згрішили.
показати весь коментар
15.09.2025 17:53 Відповісти
А давайте зменшимо зарплати чиновникам ?
Чи можуть бути під час війни зарплати по 600 000 000,00- 800 000 000,00 грн на міс?
Це в 450 -600 разів більше чим зарплата у президента США.
Вважаю, що стеля по зарплаті чиновника повинна бути 60 000 грн міс. як при попередниках. Все інше повернути в бюджет.
показати весь коментар
15.09.2025 17:57 Відповісти

