На Полтавщині побудують завод кріплень для євроколії за кошти Швейцарії. Бюджет проєкту – понад $95 мільйонів

У Кременчуці Полтавської області збудують завод із виробництва кріплень для переходу на євроколії, а також буде налагоджене виробництво контактних проводів для електрифікації залізниць. Фінансування відбуватиметься за підтримки уряду Швейцарії, на проєкти з відновлення у сферах залізничної інфраструктури та житлового фонду виділено 76 млн швейцарських франків ($95,58 млн).

Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад і територій за резільтатами зустрічі зі швейцарськими партнерами.

У житловій сфері планується будівництво модульних будинків для внутрішньо перміщених осіб у Вінниці та в Сумській області, а також заміна вікон у пошкоджених будинках Харкова та інших прифронтових регіонів.

"До Єдиного проєктного портфелю включені відповідні програми, а отже проєкти, підтримані швейцарськими партнерами, можуть реалізовуватись без затримок. Наразі тривають підготовчі процеси, уже у жовтні почнеться впровадження проєктів", – сказано в повідомленні.

Мінгромад розглядає можливість подальшого залучення швейцарських грантів для змішаного фінансування проєктів публічно-приватного партнерства.

Сторони також обговорили співпрацю зі швейцарськими залізничними компаніями та асоціацією Swissrail для розвитку транспортної галузі.

Також на зустрічі швейцарська сторона представила нову ініціативу Механізму підготовки проєктів (PPF). Основна мета ініціативи – допомогти місцевим громадам у розробленні проєктної документації у відповідно до визначених напрямів Середньострокового плану.

Як повідомлялося, 12 серпня з Ужгорода вирушили перші потяги євроколією до Європейського Союзу.

До того стало відомо, що першу в Україні євростандартну залізничну колію, відкриту 5 вересня, збираються продовжити від Ужгорода до Львова та побудувати відрізок Скнилів – Мостиська-2.

Раніше повідомлялося, що будівництво євроколії Чернівці-Сучава (Румунія) розпочнеться в 2026 році, а наразі триває підготовка техніко-економічного обґрунтування.

"Укрзалізниця" в 2023-2024 роках почала реалізовувати програму розбудови в Україні колії євростандарту, яку розпочали із будівництва євроколії між Чопом та Ужгородом.

Для цього планували перекласти 8,3 км широкої колії, вирівнюючи її на перегоні Струмківка – Чоп, а паралельно укласти євроколію. У підсумку, між Ужгородом та Чопом будуть функціонувати дві паралельні колії: широка – 1520 мм та євроколія – 1435. Загальна вартість проєкту 1,3 млрд грн, 50% фінансується з фонду ЄС Connecting Europe Facilit (CEF).