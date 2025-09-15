Виробник "Карпатської джерельної" хоче побудувати нове підприємство на Львівщині. Майже половину вартості профінансує ЄБРР
Група компаній "Карпатські мінеральні води", яка випускає продукцію під брендами "Карпатська джерельна", "Соковинка" тощо, планує побудувати нове підприємство у Львівській області.
Про це йдеться в повідомленні Європейського банку реконструкції та розвитку, який розглядає надання кредиту на будівництво, передає LIGA.net.
Загальна вартість проєкту оцінюється у 24 млн євро, з яких 11 млн євро надасть ЄБРР у вигляді довгострокового кредиту.
Новий завод потужністю 200 млн пляшок на рік буде оснащено сучасним обладнанням, що має забезпечити значне підвищення ефективності порівняно з наявним зараз виробництвом.
"Карпатські мінеральні води" оголосили про наміри збудувати у Львівській області другий завод мінеральних вод ще в 2021 році, проте планам завадило повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
Власник компанії Сергій Устенко раніше цього року в коментарі Zaxid.net розповів, що завод побудують біля села Хмелева у Золочівському районі. Планується, що завод введуть в експлуатацію вже 2026 року.
Згідно з даними компанії, площа нового заводу становитиме близько 15 тис. кв. м, на ньому працюватимуть до сотні людей. Планована потужність – 32 тис. пляшок на годину.
Перший завод компанії з 1996 року працює в селі Струтин Золочівського району.
Раніше повідомлялося, що у Львівській області запрацює завод із рафінації олії. Його будує компанія "Тайл" – найбільший український виробник металочерепиці – за понад 10 млн євро.
До того стало відомо, що польська компанія Unimot S.A планує створити паливно-енергетичний комплекс у Мостиськах Львівськой області. Орієнтовна сума інвестицій складає 55-60 млн євро.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль