Південна Корея допоможе відкрити в Україні навчальний центр для операторів екскаваторів і кранів

В Україні за підтримки Республіки Корея відкриють навчальний центр для підготовки операторів екскаваторів, кранів, бульдозерів та іншої важкої техніки.

Відповідний меморандум про співпрацю між Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України і Асоціацією виробників будівельної техніки Кореї (KOCEMA) підписано у Сеулі, повідомляє Міністерство розвитку громад і територій.

Центр буде оснащено сучасними симуляторами та обладнанням з Кореї, що дасть змогу проводити практичне навчання за високими стандартами і швидко формувати кадровий резерв для відбудови.

Меморандум також передбачає участь корейських виробників у проєктах відновлення – постачання техніки, демонстраційні заходи та консультаційну підтримку.

Очікується, що під час реалізації проєкту українські та корейські фахівці працюватимуть над гармонізацією технічних стандартів, підготовкою рекомендацій для закупівель і сервісного обслуговування, а також над організацією професійних курсів та стажувань.

Раніше повідомлялось, що Кабмін схвалив проєкт міжурядової угоди з Польщею про діяльність Bank Gospodarstwa Krajowego в Україні.

співпраця (652) Україна (87) підтримка (48) Корея (27) Кулеба Олексій (50)
