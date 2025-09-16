Південна Корея допоможе відкрити в Україні навчальний центр для операторів екскаваторів і кранів
В Україні за підтримки Республіки Корея відкриють навчальний центр для підготовки операторів екскаваторів, кранів, бульдозерів та іншої важкої техніки.
Відповідний меморандум про співпрацю між Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України і Асоціацією виробників будівельної техніки Кореї (KOCEMA) підписано у Сеулі, повідомляє Міністерство розвитку громад і територій.
Центр буде оснащено сучасними симуляторами та обладнанням з Кореї, що дасть змогу проводити практичне навчання за високими стандартами і швидко формувати кадровий резерв для відбудови.
Меморандум також передбачає участь корейських виробників у проєктах відновлення – постачання техніки, демонстраційні заходи та консультаційну підтримку.
Очікується, що під час реалізації проєкту українські та корейські фахівці працюватимуть над гармонізацією технічних стандартів, підготовкою рекомендацій для закупівель і сервісного обслуговування, а також над організацією професійних курсів та стажувань.
