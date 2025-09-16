Державі повернули приватизований за 6000 гривень спиртзавод на Київщині

За позовом Київської обласної прокуратури суд розірвав договір купівлі-продажу цілісного майнового комплексу державного підприємства "Триліський спиртовий завод" у Фастівському районі на Київщині.

Як повідомили в Офісі генерального прокурора, йдеться про об'єкт, який включає будівлі та споруди площею понад 13 тис. кв. м на земельній ділянці розміром більш як 100 гектарів. Завод не функціонує з 2010 року.

2023 року його придбав приватний власник за 6,55 тис. грн, зобов'язавшись погасити багатомільйонні борги підприємства, зокрема із заробітної плати та перед державним бюджетом. Стартова ціна на аукціоні була в 100 разів вищою – 655,34 тис. грн

Однак слідство встановило, що новий власник не виконав умов приватизаційного договору. Протягом шести місяців він мав сплатити заборгованість на суму понад 11 млн грн, але так цього не зробив.

"Суд підтримав позов прокуратури, скасувавши договір купівлі-продажу, а також наклав на відповідача штраф у розмірі 790 тис. грн за порушення умов приватизації. Завдяки діям прокурорів інтереси держави були захищені, а майно підприємства повертається у державну власність. Наразі прокуратура вживає заходів для реального виконання судового рішення та скасування реєстрації права приватної власності на державне майно", – зазначили в Офісі генпрокурора.

Пресслужба Фонду державного майна зазначила, що протягом останніх років Триліський спиртовий завод приносив державі тільки збитки. У 2020 році чистий збиток становив 634 тис. грн, у 2021 році – понад 1 млн грн, у 2022 році – 1,25 млн грн, за перші шість місяців 2023 року – 902 тис. грн, пише LIGA.net.

Також на підприємстві накопичилася заборгованість – 11,44 млн грн, із яких по зарплаті – 3,94 млн грн, перед бюджетом – 5,74 млн грн.

Jрім того, щодо майна заводу зареєстровані два арешти та накладено податкову заставу. Завод веде 20 судових спорів, із яких 18 – про стягнення заборгованості по зарплаті.

Земельна ділянка, на якій розташоване підприємство, не приватизується. Для її оформлення в оренду, право постійного користування чи власність покупець повинен буде звернутися до оганів місцевої влади.

Перший аукціон був призначений на 7 липня 2023 року зі стартовою ціною 1,24 млн грн. Охочих придбати актив не було. На 17 липня був призначений аукціон з 50% зниженням стартової ціни, що становила 620,34 тис. грн. Жоден інвестор також не зареєструвався на аукціон.

Коли 22 серпня підприємство виставили на продаж за 1,31 млн грн, бажаючих купити цей актив знов не знайшлося. Наступний аукціон, зі стартовою ціною на 50% нижчою, стартував з 655,34 тис. грн. Проте охочих придбати актив також не знайшлося.

На третьому, голландському аукціоні зі зниженням ціни, зареєструвався лише один учасник, який запропонував ставку 6,55 тис. грн.

Як повідомлялося, Фонд державного майна України 12 вересня провів аукціон із приватизації єдиного майнового комплексу держпідприємства "Спецагро". Переможцем торгів стало ТОВ "Бест Формат Плюс".

Фонд державного майна України 5 вересня провів повторний аукціон із приватизації Українського науково-технічного центру металургійної промисловості "Енергосталь" у Харкові. Переможцем аукціону зі ставкою понад 209,11 млн грн стало харківське ТОВ "Гамма-55" Ануш і Нуне Даніелян, яке є власником мережі аптек 911 у всій Україні.