Ризик втратити залізницю та 96 мільярдів ВВП: Промисловці закликали передбачити фінансування для "Укрзалізниці" з держбюджету

Представники української промисловості закликали уряд передбачити у держбюджеті на 2026 рік видатки для компенсації збитків АТ "Укрзалізниця" від пасажирських перевезень.

Про це йдеться у листі до прем’єр-міністра Юлії Свириденко, який підписали представники найбільших українських асоціацій, серед яких – "Укрметалургпром", Асоціація виробників феросплавів, Асоціація виробників цементу, Всеукраїнська спілка виробників будматеріалів та Союз Хіміків, передає УНІАН.

У зверненні наголошується, що нинішня модель, коли компанія змушена покривати витрати за рахунок підвищення тарифів на вантажні перевезення, є небезпечною як для "Укрзалізниці", так і для економіки України загалом.

"За підрахунками, від’ємна різниця між доходами та витратами на пасажирські перевезення у 2024 році перевищила 18 млрд грн, а у 2025 році може зрости до 22-23 млрд грн. Це стало наслідком державного регулювання тарифів та обсягів перевезень, що фактично не покривають реальних витрат. "Укрзалізниця" намагається компенсувати цю різницю за рахунок підвищення вантажних тарифів, що напряму б’є по промислових підприємствах, які вже працюють на межі збитковості", – вказано у листі.

Промисловці зауважують, що пасажирські перевезення є соціальною функцією держави, а також складовою обороноздатності, адже "Укрзалізниця забезпечує сталу логістику для армії та несе мільярдні витрати на утримання інфраструктури.

Саме тому, на думку промисловців, регулярна компенсація збитків має здійснюватися за рахунок бюджету, а не субсидіювання шляхом підвищення тарифів для промисловості під час війни.

"За оцінками ДП "Укрпромзовнішекспертиза", підвищення тарифів на 37% призведе до падіння ВВП на 96 млрд грн щороку, втрат бюджету понад 36 млрд грн, скорочення валютної виручки від експорту на 98 млрд грн та зменшення майже 76 тис. робочих місць, з яких понад 26 тис. – у промисловості", – йдеться у листі.

У документі також зазначається, що навіть у воєнний час сегмент вантажних перевезень і так залишається прибутковим: у 2024 році цей прибуток склав 20 млрд грн. Але вже у 2025 році він не здатен покрити зростання витрат на пасажирські перевезення.

Тому промисловці пропонують два ключові рішення: передбачити у держбюджеті-2026 видатки для регулярної компенсації збитків від пасажирських перевезень, а також прискорити підготовку законодавчої бази, щоб відкрити ринок залізничних перевезень та допустити приватних операторів до інфраструктури, як це відбувається у розвинених країнах.

Підписанти звернення також нагадали, що у травні 2025 року уряд ухвалив рішення про виділення "Укрзалізниці" понад 4,3 млрд грн фінансової підтримки для забезпечення пасажирських і вантажних перевезень в умовах воєнного стану. Також ВР підтримала ініціативу щодо спрямування додаткових коштів із Резервного фонду.

"Такі заходи є кроками у правильному напрямку, але вони мають бути не точковими, а системними. Інакше залізнична система деградує, а під загрозою опиниться економічна стабільність та національна безпека України", – наголошується у зверненні.

Як повідомлялося, раніше Європейська бізнес асоціація (ЕВА) закликала уряд передбачити в державному бюджеті кошти для відшкодування збитків від пасажирських перевезень.

Крім того, у ЕВА закликали скасувати земельний податок для "Укрзалізниці", адже у жодній розвинутій країні не існує такого навантаження на компанію, яка виконує важливі соціальні функції.