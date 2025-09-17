Росія завдала масованого удару по енергопідстанціям залізниці: затримуються десятки поїздів (оновлено)

Фото: Телеграм-канал віце-прем’єр-міністра Олексія Кулеби

Уночі ворог масовано атакував дронами підстанції, що живлять залізничну мережу, намагаючись ускладнити пасажирські та вантажні перевезення.

У момент ударів на маршрутах перебували понад 20 пасажирських поїздів – їх зупиняли на безпечній відстані, працівників відвели в укриття. Постраждалих серед пасажирів і залізничників немає, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Він також зазначив, що станом на 8 ранку середи, 26 поїздів слідують із затримкою понад годину. Деталі щодо конкретних рейсів доступні для відстеження на сайті "Укрзалізниці".

Щоб підтримати рух, "Укрзалізниця" задіяла понад 20 резервних тепловозів. На знеструмлених ділянках, де відсутнє живлення приладів сигналізації та зв’язку, поїзди пропускають у резервному режимі для скорочення затримок.

Для міжнародних рейсів із Польщею організують пересадки до Хелма та Перемишля – щоб пасажири безпечно дісталися пунктів призначення, додав Кулеба.

Голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський уточнив, що затримуються передусім поїзди одеського та дніпровського напрямків.

Він додав, що внаслідок атак тимчасово не курсуватиме низка приміських електричок:

№6505 Знамʼянка - Імені Т.Г. Шевченка;

№6643 Імені Т.Г. Шевченка - Миронівка;

№6644 Миронівка - Цвіткове;

№6506 Імені Т.Г. Шевченка - Знамʼянка;

№6553/6554 Черкаси - Знам'янка;

№6334 Помічна - Знамʼянка;

№6509 Знамʼянка - Імені Т.Г. Шевченка;

№6502 Імені Т.Г. Шевченка - Знамʼянка;

№6507 Знамʼянка - Цвіткове;

№6504 Цвіткове - Черкаси;

№6551/6552 Черкаси - Знам'янка.

Крім того, приміський поїзд №6642 курсуватиме за маршрутом Миронівка - Цвіткове (замість Миронівка - Імені Т.Г. Шевченка).

Раніше повідомлялось, що представники української промисловості закликали уряд передбачити у держбюджеті на 2026 рік видатки для компенсації збитків АТ "Укрзалізниця" від пасажирських перевезень.