Угода Трампа з Китаєм про продаж TikTok: Reuters дізналося деталі

Президент США Дональд Трамп оголосив про принципову угоду між США і Китаєм, яка дозволить TikTok і надалі працювати на американському ринку.

Американські активи сервісу мають перейти під контроль інвесторів зі США, а строк для завершення угоди продовжено до 16 грудня, повідомляє Reuters.

Основна мета угоди – розв’язати занепокоєння американського уряду щодо доступу Китаю до даних 170 млн користувачів TikTok у США.

За даними джерел агентства, базові умови передбачають, що власник TikTok – китайська ByteDance – збереже 19,9% у своєму американському підрозділі. Решту близько 80% акцій отримає консорціум американських інвесторів – чинні акціонери ByteDance SIG, General Atlantic і KKR, а також нові інвестори на кшталт Andreessen Horowitz. Певну частку також може отримати Oracle, також участь у консорціумі може взяти Silver Lake, зазначають співрозмовники агентства.

Очікується, що нова американська компанія матиме раду директорів із більшістю громадян США, одного члена може делегувати уряд США. Крім того, угода може потребувати схвалення Конгресу.

За даними джерел агентства ринку, комерційні умови угоди фактично узгоджені з весни, її закриття очікують упродовж 30-45 днів. Раніше Білий дім кілька разів подовжував дедлайн для продажу, зважаючи на політичні та юридичні ризики.

При цьому Oracle збереже чинну угоду на надання хмарних послуг для TikTok у США і може відігравати роль у забезпеченні вимог нацбезпеки.

