Держгеонадр оголосила конкурс на розробку великого родовища літію на Кіровоградщині

Державна служба геології та надр України оголосила конкурс на укладення угоди про розподіл металічних корисних копалин, які видобуватимуться та збагачуватимуться у межах родовища "Ділянка Добра".

"Ділянка Добра", загальною площею 17,07 кв. км, розташована в Кіровоградській області, повідомляє Держгеонадр.

Ділянка складається з двох окремих зон близько розташованих жил рудоносних пегматитів – "Станкуватської" та "Надія" і трьох рудопроявів вольфраму, що розташовані на східному фланзі. Наявність у рудах двох літієвих мінералів (петаліту і сподумену) дозволяє отримувати селективним шляхом сподуменовий і петалітовий концентрати.

Спецдозвіл надаватиметься переможцю на 50 років з метою проведення пошуку, видобутку та збагачення (первинної переробки) літію, ніобію, рубідію, танталу, цезію, берилію, вольфраму, золота.

"Це важливий крок для розвитку вітчизняної гірничодобувної галузі й інтеграції України в глобальні ланцюги поставок критичних мінералів. Початок міжнародних конкурсів УРП щодо корисних копалин критичного значення є одним із індикаторів виконання плану Ukraine Facilityю Реалізація конкурсу стане поштовхом до формування вітчизняного високотехнологічного виробництва", – зазначив Голова Держгеонадр Олег Гоцинець.

Граничний строк подання заяв на участь у конкурсах – до 12 грудня 2025 року.

Раніше у вересні Державна служба геології та надр України оголосила проведення дев'ятих аукціонів цього року, на які запропонувала чотири ділянки надр із покладами природного газу, нафти, конденсату й вільного газу.

У липні Кабінет Міністрів затвердив переліки критичних і стратегічних мінералів, а також 60 ділянок надр для аукціонів і 26 ділянок для конкурсів на укладення угод про розподіл продукції (УРП), що дозволить залучити інвесторів до видобутку літію, титану, міді та інших стратегічних корисних копалин для зміцнення обороноздатності та розвитку економіки України.

Детальніше читайте у матеріалі: Україна та США підписали історичну угоду про надра. Що вона передбачає?