Понад третину податків в Україні сплачують підприємства переробної промисловості та торгівлі, – Податкова

Лідерами в сплаті податків в Україні стали переробна промисловість і торгівля

Лідерами в сплаті податків за січень-серпень цього року в Україні стали переробна промисловість та торгівля.

Так, за вісім місяців майже 35% сплачених податків до зведеного бюджету України надійшло від підприємств переробної промисловості та торгівлі, повідомила в.о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух.

Зокрема:

  • переробна промисловість – 17,6%;
  • оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів – 16,7%.

За словами Карнаух, ці галузі впевнено тримають лідерство з початку року.

Окрім того, в топі також:

  • державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування – 11,6%;
  • фінансова та страхова діяльність – 10%.

Найбільша динаміка у сплаті порівняно з відповідним періодом минулого року спостерігалася в наступних галузях:

  • переробна промисловість – +32,3% (+59,9 млрд грн);
  • оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів – +29,2% (+52,8 млрд грн);
  • державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування – +29,1% (+36,5 млрд грн);
  • поставки електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – +33,1% (+20,9 млрд грн).

Раніше повідомлялося, що загальна сума виторгів, проведених через реєстратори розрахункових операцій (РРО/ПРРО), в серпні цього року склала 506,3 млрд грн. Це на 112,1 млрд грн, або на 28,4%, більше, ніж у січні цього року.

До того стало відомо, що до Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства (так званого, "клубу білого бізнесу") станом на серпень включено 7 149 платників податків.

