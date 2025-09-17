Понад третину податків в Україні сплачують підприємства переробної промисловості та торгівлі, – Податкова
Лідерами в сплаті податків за січень-серпень цього року в Україні стали переробна промисловість та торгівля.
Так, за вісім місяців майже 35% сплачених податків до зведеного бюджету України надійшло від підприємств переробної промисловості та торгівлі, повідомила в.о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух.
Зокрема:
- переробна промисловість – 17,6%;
- оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів – 16,7%.
За словами Карнаух, ці галузі впевнено тримають лідерство з початку року.
Окрім того, в топі також:
- державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування – 11,6%;
- фінансова та страхова діяльність – 10%.
Найбільша динаміка у сплаті порівняно з відповідним періодом минулого року спостерігалася в наступних галузях:
- переробна промисловість – +32,3% (+59,9 млрд грн);
- оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів – +29,2% (+52,8 млрд грн);
- державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування – +29,1% (+36,5 млрд грн);
- поставки електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – +33,1% (+20,9 млрд грн).
Раніше повідомлялося, що загальна сума виторгів, проведених через реєстратори розрахункових операцій (РРО/ПРРО), в серпні цього року склала 506,3 млрд грн. Це на 112,1 млрд грн, або на 28,4%, більше, ніж у січні цього року.
До того стало відомо, що до Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства (так званого, "клубу білого бізнесу") станом на серпень включено 7 149 платників податків.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль