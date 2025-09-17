Для стартапів та ІТ-компаній оголосили конкурс на розробку цифрових рішень у сфері держпослуг. Хто може податися?

Програма відкритих інновацій GovTech Lab Ukraine оголошує перший конкурс для стартапів (серії А+) та ІТ-компаній для розроблення й пілотного впровадження цифрових рішень спільно з українськими державними установами.

Команди-учасники можуть отримати до 150 тис. євро фінансування на запуск пілоту, прямий доступ до осіб, які ухвалюють рішення, і можливість протестувати свої рішення на практиці, підвищуючи ефективність державних сервісів, повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

GovTech Lab UA – перша в Україні програма відкритих інновацій, яка допомагає вирішувати проблеми державного сектору за допомогою сучасних цифрових технологій. Її реалізовує Global Government Technology Centre Kyiv за сприяння Міністерства цифрової трансформації України, Всесвітнього економічного форуму та за підтримки швейцарсько-української програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа.

"Україна стрімко цифровізує державні послуги, однак інституції часто стикаються з труднощами у швидкому впровадженні інновацій у відповідь на нові виклики. Саме тому GovTech Lab Ukraine відкриває для стартапів (серії А+) і технологічних компаній – як українських, так і міжнародних – можливість співпрацювати з державними установами над створенням інноваційних рішень", – сказано в повідомленні Мінцифри.

Цьогоріч у межах програми GovTech Lab Ukraine технологічні команди шукатимуть рішення для трьох викликів у сфері державних послуг:

як автоматизувати надання правових консультацій громадянам за найпоширенішими запитами з можливістю передання складних кейсів юристам (Міністерство юстиції);

як використовувати технології для прозорого, швидкого й ефективного ухвалення рішень у сфері архітектури й містобудування (Державна інспекція архітектури та містобудування);

як забезпечити прозорість і ефективність системи управління туризмом для збільшення доходів громад, забезпечення чесної конкуренції та доступу до якісних послуг (Державне агентство розвитку туризму).

Для участі в програмі GovTech Lab UA можуть подаватися стартапи й технологічні компанії з України та світу, які запропонують рішення з потенціалом масштабування в Україні.

Організатори розглядатимуть заявки від комерційних і соціальних підприємств з підтвердженим попереднім досвідом реалізації проектів, компетентними й спроможними командами, а також орієнтацією на створення вагомого соціального впливу.

Буде обрано дев'ять команд, по три на кожен із викликів. Переможці зможуть протестувати свої рішення спільно з українськими урядовими партнерами й отримають:

фінансування до 150 тис. євро на реалізацію пілотного проєкту;

доступ до державних установ і пряму взаємодію з відповідальними посадовцями;

видимість серед учасників українського GovTech і реальний соціальний вплив;

підтримку й супровід у тестуванні рішень у реальних умовах, аналітика взаємодії з користувачами, поради щодо масштабування, закупівель і правових процедур;

нетворкінг і доступ до глобальної мережі GovTech.

Відкритий конкурс триває із 17 вересня до 28 жовтня 2025 року. Переможців буде оголошено 19 листопада 2025 року.

