ФРС США розпочала цикл зниження ставок, – FT

Федеральна резервна система США знизила ключову ставку на 0,25 відсоткового пункта – до 4-4,25% річних.

Це було перше зниження ставок із початку року, яке збіглося із загальним консенсусом ринку, повідомляє Financial Times.

За даними офіційної статистики, зростання зайнятості у США сповільнилося, безробіття підросло, але поки що лишається низьким. За даними останніх звітів, у серпні у США було створено лише 22 000 нових робочих місць. Крім того, Бюро трудової статистики знизило оцінку зростання зайнятості за рік до березня 2025 року на 911 000, що підтверджує масштабне уповільнення.

Таким чином баланс ризиків наразі змістився в бік підтримки зайнятості, тоді як вплив тарифів президента Дональда Трампа на інфляцію оцінюється як помірний. Це дозволяє ФРС більше зосередитися на підтримці економіки та очікувано спрятиме подальшому зниженню ставки, припускає FT.

Водночас Трамп продовжує різко критикувати ФРС і закликає до більш значного пом’якшення, зокрема він публічно тиснув на главу Федрезерву Джерома Пауелла та намагався звільнити члена ради Лізу Кук.

Раніше повідомлялось, що Національний банк України зберігає долар США як основну курсоутворюючу валюту, проте продовжує вивчати можливість переходу на євро для визначення курсу гривні до інших валют.