Росія знову вдарила по енергетичних об’єктах "Укрзалізниці": деякі потяги затримуються

В ніч на 18 вересня Росія вдарила по залізничній інфраструктурі в Миргородському районі на Полтавщині.

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Володимир Когута.

Він уточнив, що внаслідок обстрілу виникли пожежі, які локалізували підрозділи ДСНС. Відомо про одну травмовану людину

Водночас "Укрзалізниця" повідомила про знеструмлення кількох дільниць, через це довелося використовувати резервні тепловози для забезпечення руху.

У компанії також зазначили, що в межах до 3 годин затримуються наступні пасажирські поїзди:

№102 Херсон - Краматорськ;

№63/111 Харків, Ізюм - Львів;

№64/112 Львів - Харків, Ізюм;

№791 Кременчук - Київ.

Водночас станом на 07:00 пошкодження було вже локалізовано, напругу подано - поїзди, зокрема приміські електрички, далі рухатимуться своїм ходом.

Раніше повідомлялось, що 17 вересня ворог масовано атакував дронами підстанції, що живлять залізничну мережу, намагаючись ускладнити пасажирські та вантажні перевезення.