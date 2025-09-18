Кожен третій українець стикався з вимаганням хабаря, чверть з них погодились заплатити, – опитування. ІНФОГРАФІКА

Серед українців, які торік зіштовхнулися з корупцією, близько чверті погодилися на корупційну дію, а 7% відмовилися і повідомили про випадок.

Про це повідомляє пресслужба громадської організації Transparency International Ukraine посилаючись на дані опитування суспільної думки українців.

Зазначається, що 45% респондентів переконані, що хабарі ніколи не можна виправдати, проте 23% готові виправдати корупцію завжди або у більшості випадків.

Серед тих, хто допускає побутову корупцію, найчастіше прийнятними вважають хабарі за якісні послуги у медичних закладах (53%), та в освіті (35%). Лише 15% з цієї групи згадали про можливість дати хабар для уникнення мобілізації.

Дослідження фіксує як готовність частини громадян до побутових корупційних практик, так і наявність групи, що відмовляється від корупції та повідомляє про неї, зазначають у Transparency International Ukraine.

