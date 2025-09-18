Інститут СБУ отримав право сертифікувати гральні автомати та системи онлайн-казино
Державне агентство PlayCity визначило перелік суб’єктів, уповноважених сертифікувати та інспектувати гральне обладнання.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
Зазначається, що до переліку включено випробувальний центр ДП "Український державний центр радіочастот", ДП "Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів" та український НДІ спеціальної техніки та судових експертиз СБУ.
Відтепер ці установи мають право інспектувати і сертифікувати гральні автомати, гральні столи та онлайн-системи.
Також уточняється, що раніше видані сертифікати, оформлені суб’єктами з попередніх погоджених списків відповідно до закону про держрегулювання азартних ігор, залишаються чинними до закінчення їх строку дії.
Раніше повідомлялось, нове агентство PlayCity почало видачу ліцензій у сфері азартних ігор. За оцінкою компанії, це дасть змогу додатково поповнити держбюджет на 50 млн грн.
Тільки вчора я написав, що 42 прокурора-деграданта у справі одного набушника Руслана Магометрасулова будуть кинуті на фальсифікацію цього кримінального провадження, а вже сьогодні Офіс Генеральної шістки Офісу зелених зрадників, Дебіли Без Розуму (ДБР) і Служба Бєспрєдєлу України (СБУ) оголосили про нову підозру пану Магометрасулову, цього разу у якихось махінаціях з конвертаційними центрами.
І я чомусь не маю жодного сумніву, що рівень доказів у новій підозрі буде схожий з рівнем Дагестану, який насправді Узбекистан.
Але верх ницості у цій підозрі полягає у тому, що насправді, всі, підкреслюю, всі так звані конвертаційні центри в Україні працюють під дахом СБУ. Тобто, сбушники не знайшли нічого кращого ніж прикрутити звинувачення набушнику у тому, чим щільно займаються самі. На більше в них фантазії не вистачило.
І ще раз! Три правоохоронні органи України кинуті против одного співробітника НАБУ, аби підтерти гівно, яке від страху стикає по ногах Зеленського, Єрмака та інших учасників владної, кримінальної банди зрадників.
І жодна посадова особа з цих гнилих органів не встала, умовно кажучи, і не сказала у весь голос - Та що це ми таке робимо, *****?! Чим займаємося таким натовпом під час страшної війни з московитами? Фальсифікуємо справу проти громадянина України на користь справжніх злочинців з верхівки влади?
Це, щоб ви всі , друзі, розуміли якість людського матеріалу і моральну складову українських правоохоронців, які не змінюються навіть у важкіі часи для країни.
Клондайк!