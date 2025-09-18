Інститут СБУ отримав право сертифікувати гральні автомати та системи онлайн-казино

Державне агентство PlayCity визначило перелік суб’єктів, уповноважених сертифікувати та інспектувати гральне обладнання.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що до переліку включено випробувальний центр ДП "Український державний центр радіочастот", ДП "Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів" та український НДІ спеціальної техніки та судових експертиз СБУ.

Відтепер ці установи мають право інспектувати і сертифікувати гральні автомати, гральні столи та онлайн-системи.

Також уточняється, що раніше видані сертифікати, оформлені суб’єктами з попередніх погоджених списків відповідно до закону про держрегулювання азартних ігор, залишаються чинними до закінчення їх строку дії.

Раніше повідомлялось, нове агентство PlayCity почало видачу ліцензій у сфері азартних ігор. За оцінкою компанії, це дасть змогу додатково поповнити держбюджет на 50 млн грн.