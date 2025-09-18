БЕБ ліквідувало мережу нелегальних гральних залів у Києві. ФОТОрепортаж

Бюро економічної безпеки України спільно викрило мережу нелегальних гральних закладів у Києві, організатору незаконних азартних ігор та його спільникам повідомлено про підозри.

За даними досудового розслідування, нелегальні зали працювали в різних районах Києва без жодних дозвільних документів. Свою роботу ретельно маскували, до гри допускали лише перевірених клієнтів, повідомляє пресслужба БЕБ.

Детективи провели понад 20 одночасних обшуків у приміщеннях, де працювали гральні заклади, та за місцями проживання фігурантів.

У результаті було вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони, готівку, отриману від гравців, тощо.

Організатору та його спільникам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 Кримінального кодексу України (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей вчинення організованою групою осіб).

Розслідування триває. Призначено судові експертизи, проводяться допити свідків, встановлюється повне коло осіб, причетних до незаконної діяльності.











Як повідомлялося, державне агентство "ПлейСіті" визначило перелік суб'єктів, уповноважених сертифікувати та інспектувати гральне обладнання. До переліку включено випробувальний центр ДП "Український державний центр радіочастот", ДП "Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів" та український Науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України.

До того Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, що оновлює правила ліцензування у сфері азартних ігор. Державне агентство "ПлейСіті" розпочне видачу ліцензій учасникам грального ринку.