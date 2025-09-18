"Укрзалізниця" відновила живлення на пошкодженій унаслідок обстрілу ділянці

"Укрзалізниця" відновила живлення на ділянці, пошкодженій унаслідок ворожого обстрілу, і всі поїзди вже проходять маршрут стандартним графіком.

Чотири зворотних поїзди, які додали найбільшого часу в дорозі внаслідок атаки, досі прямують із затримками більше години, проте залізничники роблять все, щоб надолужити відставання, повідомили в "Укрзалізниці".

Зокрема, поїзд №32 Перемишль – Запоріжжя сьогодні, 18 вересня, курсуватиме тільки до Дніпра і прибуде орієнтовно о 20:00. Пасажирів цього рейсу між Дніпром та Запоріжжям доставлять окремими вагонами, які відправляться після повної пересадки.

Також незначні зміни стосуватимуться деяких пасажирів поїзда №38 Запоріжжя – Київ.

Частина вагонів, із яких складається цей поїзд, не встигають вчасно доїхати до Запоріжжя через затримку, спричинену ворожою атакою, і залишаться в Дніпрі.

Щоб не затримувати рейс зі станції відправки і якомога швидше вийти на стандартний графік, під час відправки із Запоріжжя до поїзда №38 "Укрзалізниця" додасть резервні вагони, в яких пасажири доїдуть до Дніпра й уже там пересядуть у свої вагони після їх причепки до поїзда №38.

Як повідомлялося, у ніч на 18 вересня Росія вдарила по залізничній інфраструктурі в Миргородському районі на Полтавщині.

17 вересня ворог масовано атакував дронами підстанції, що живлять залізничну мережу, намагаючись ускладнити пасажирські та вантажні перевезення. У момент ударів на маршрутах перебували понад 20 пасажирських поїздів – їх зупиняли на безпечній відстані, працівників відвели в укриття.