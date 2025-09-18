АМКУ дозволив інвесторам із Данії купити агрофірму в Івано-Франківській області

Українська сільськогосподарська компанія "Ґудвеллі Україна", що належить данським інвесторам, отримала дозвіл Антимонопольного комітету на купівлю агрофірми "Агро-Віта".

Про це йдеться в повідомленні АМКУ за результатами засідання 18 вересня, передає LIGA.net.

"Надано дозвіл ТОВ "Ґудвеллі Україна" на безпосереднє придбання корпоративних прав ПП "Агро-Віта" у розмірі, що забезпечить перевищення 50% голосів у вищому органі управління підприємства", – сказано в повідомленні АМКУ.

Goodvalley – міжнародний виробник сільгосппродукції та продуктів харчування зі свинини, що працює у Східній Європі на основі данських стандартів виробництва. До 2018 року Goodvalley Group мала назву Axzon A/S. До 2022 року Goodvalley Group мала офіси в Данії, Польщі, Росії та Україні. На 2023 рік основна діяльність групи зосереджена в дочірніх підприємствах в Україні та Польщі.

"Ґудвеллі Україна" (колишня "Даноша") заснована у 2003 році. Головний офіс розташований у селі Копанки Калуського району Івано-Франківської області. Це аграрне підприємство повного циклу, яке займається тваринництвом (вирощування свиней, великої рогатої худоби), рослинництвом (вирощування зернових, олійних культур тощо), виробництвом енергії/біогазу, комбікормів тощо.

Компанія має земельні ділянки у Львівській та Івано-Франківській областях, здійснює оренду землі, має інфраструктуру для обслуговування нежитлових споруд.

ПП "Агро‑Віта" (село Кінашів Галицького району Івано-Франківської області) зареєстроване в травні 2004 року. Спеціалізується на вирощуванні зернових, бобових культур і насіння олійних культур.

