Нідерланди можуть припинити надавати безкоштовне житло українським чоловікам

Нідерланди хочуть перестати надавати житло українським чоловікам

Українські чоловіки, які перебувають у Нідерландах і мають роботу, мають самостійно подбати й про житло.

Про це заявила виконувачка обов'язків міністра у справах притулку та міграції Нідерландів Мона Кейзер, передає Укрінформ із посиланням на NOS.

Її заява пролунала у відповідь на заклик Червоного Хреста та муніципалітетів, які дедалі частіше постають перед труднощами щодо розміщення українців, через перевантаження системи багато людей змушені ночувати на вулиці або в авто, зазначає видання.

Кейзер зазначила, що Нідерланди досягають меж своїх можливостей у наданні притулку. На її думку, цілком справедливо очікувати, що чоловіки, які працюють і мають дохід, самі знайдуть і оплатять житло.

"Наприклад, у родичів, які вже перебувають тут", – додала вона.

Окрім того, за її словами, чоловіки можуть звернутися до своїх роботодавців.

"Громадяни Нідерландів, які працюють, теж самі забезпечують себе житлом", – підкреслила Кейзер.

На її думку, такий підхід не є жорстким щодо людей, які тікали від війни, адже вони все одно отримують захист у Нідерландах.

Водночас Кейзер наголосила, що матері з дітьми й надалі отримуватимуть притулок.

"Їм не можна сказати: шукайте собі житло самі", – сказала вона.

Також Кейзер зауважила, що українці, які прибули до Нідерландів через інші країни Європейського Союзу, мають бути заохочені до повернення до тієї держави, з якої прибули.

Раніше повідомлялося, що центри для розміщення українських біженців у Нідерландах переповнені, і вимушені переселенці нерідко отримують відмову через нестачу місць для проживання. Наразі в країні доступні близько 97 тис. місць для розміщення біженців, і майже всі вони зайняті.

Попри це, війна в Україні триває, і, за даними Асоціації, щотижня до Нідерландів прибувають близько 300 українців. Більшість тих, хто прибуває, — це жінки та діти, серед них є й чоловіки, які приїздять працювати.

Нагадаємо, 13 червня, Рада Європейського Союзу одностайно підтримала пропозицію продовжити дію тимчасового захисту для українських біженців у країнах ЄС ще на рік – до 4 березня 2027 року. Водночас держави-члени ЄС обговорюють підготовку до скоординованого переходу від тимчасового захисту (стратегія виходу з тимчасового захисту).

До того стало відомо, що Європейська Комісія почне розробляти план повернення українських біженців на Батьківщину після припинення бойових дій.

біженці (752) житло (631) Нідерланди (255) чоловіки (27)
+10
Вірне рішення! хай валять захащати Україну! паразиити на тілі европи та америки!
19.09.2025 08:53 Відповісти
+9
Все правильно навіщо утримувати ухилянтів за рахунок платників податків, інша справа жінки і діти.
19.09.2025 09:07 Відповісти
+9
Та чого жінок з дітьми жаліти,їх теж під каби і дрони .Настільки потрібно бути давпойопом,щоб називати людей ухилянтами,яких не захистив потужний лідор і здав кацапам.В голові присутня сіра маса хоть трішки?
19.09.2025 09:18 Відповісти
Нічого страшного.Норм
19.09.2025 08:48 Відповісти
як і в випадку "вторинних біженців" з країн бувшого соцлагєря, минулого східного совкового блоку, де вони вже були отримали захист по початковому приїзду з України.
19.09.2025 09:02 Відповісти
хай нідерланди думають за своїх громадян , в якій країні африки знайти їм стільки безкоштовного житла.
19.09.2025 08:52 Відповісти
Вірне рішення! хай валять захащати Україну! паразиити на тілі европи та америки!
19.09.2025 08:53 Відповісти
ти вже в дорозі,чи тільки згоден давати поради???з курортів монако теж везуть добровольців??
19.09.2025 09:14 Відповісти
мені 64 роки! я своє відвоював - хай пиз--ть молоді 18річні!
19.09.2025 09:54 Відповісти
є акція для тебе ,,60+,, так що ми тебе чекаємо наволочь ,хто готовий розпоряджатися життям інших має бути готовим що хтось розпоряджатииметься життям його і його дітей!!!збирайся,ми тебе чекаємо,здійсниш свою мрію кордонів 1991 року,захистиш свій курятник,ти ж десь жив поки не втік??
19.09.2025 10:15 Відповісти
форму 6 зможеш показати **********??
19.09.2025 10:22 Відповісти
Ти за себе думай, а інші і без тебе якось розберуться
19.09.2025 09:53 Відповісти
Добігди до Нідерландів - добіжать і до Португалії.
19.09.2025 08:54 Відповісти
Давно пора
19.09.2025 08:56 Відповісти
давно пора, гнати потрібно цю сцикопіхуту щоб цими тварюками тут і не воняло, шавки вонючі.
19.09.2025 08:57 Відповісти
дистанційний патріот????герой диванних баталій????превозмогач та вершитель???
19.09.2025 10:18 Відповісти
вони виберуть німеччину. бо в скандинавських країнах їм холоднувато, та й навіть з первинним прийомом не так вже просто. це вже є.
19.09.2025 09:06 Відповісти
А чого ж вони не хочуть того шо вибрали а 2019-му?
19.09.2025 09:15 Відповісти
Все правильно навіщо утримувати ухилянтів за рахунок платників податків, інша справа жінки і діти.
19.09.2025 09:07 Відповісти
Та чого жінок з дітьми жаліти,їх теж під каби і дрони .Настільки потрібно бути давпойопом,щоб називати людей ухилянтами,яких не захистив потужний лідор і здав кацапам.В голові присутня сіра маса хоть трішки?
19.09.2025 09:18 Відповісти
Дай відповідь всього на три питання - Хлопці на нулі, Вони кого там захищають?? Батьківщину? Сім'ю? Жінок та діточок?? їх майбутнє?? або "лідора" ?? якого ви, безперестанку обсираєте у кожній темі??, але то таке, І Чому, Одні Це роблять! а інші по Європах пільги шукають? Хто ж тоді любить Україну? і ще - Навіщо ти плутаєш поняття кацап? рАбота тАкаЯ???
19.09.2025 09:45 Відповісти
Якщо одні це роблять за власним вибором, значить мають що захищати. Значить хоробрі, героїчні люди.
Але в інших тут тікати пальцями не треба, це вибір має бути вільним.
Як казала мама, якщо одні підуть пригнати з моста , то треба теж іти?
19.09.2025 09:57 Відповісти
Твоя мама, мала рацію, у випадку з мостом. Ти з ним порівнюєш Україну? Тоді про що з тобою говорити? І ще - є вибір, а є Обов'язок. Ти знову плутаєш поняття.
19.09.2025 10:16 Відповісти
покажи форму 6 де ти героїчно захищаєш все що кажеш не з дивану
19.09.2025 10:20 Відповісти
Як казав один відомий чоловік, я нічого нікому не винен, щоб на мене обов'язки вішати на пустому місці
19.09.2025 11:00 Відповісти
ти дійсно нічого, нікому не винен, АЛЕ! хто не вірить у розвиток своєї Нації, хто не готовий докладати зусиль для досягнення кращого майбутнього для своїх Діточок та Онуків на своїй землі!, хто не любить і не шанує свою Батьківщину та Народ!, хто не має цих почуттів, а тікає за бугор рятувати свою шкуру та шукати пільг, хто не відчуваючи зв'язку зі своєю Батьківщиною!!!, з Тим!, що його виростило та виховало! то того дуже важко назвати Українцем, тай просто Людиною. зрозуміло кацап??
19.09.2025 11:24 Відповісти
Я прямо ніби єдиний марафон подивився 😂
19.09.2025 11:28 Відповісти
молодець, виправдовуй гандонів далі.
19.09.2025 11:33 Відповісти
Потужний лідор -тий же самий зрадник !
19.09.2025 10:07 Відповісти
Цікаво, до якої категорії ви запишите чоловіка, який воював в 2014р, коли народжувалась його перша дитина. Воював в 2022р, коли народжувалась третя дитина. Демобілізувався, як батько 3-х дітей, живе і працює в Німеччиніє де зараз його сім'я.
19.09.2025 09:18 Відповісти
То що воював, це повага! Але я не розумію, чому бездітни мають захищати багатодітних? Зміг настрогати, їди перший їх захищай! Чому ті у кого дві дитини мають захищати чужих дітей?
19.09.2025 11:32 Відповісти
Його діти з ним в Німеччині. Отже ніхто крім нього їх не захищає.
20.09.2025 07:41 Відповісти
Ось нехай він викине свій український паспорт, і може захищати своїх дітей хоч на луні.
20.09.2025 08:47 Відповісти
Новина з разряду пердежа в калюжу. У всi краīнах ЕС яки надають прихисток хто працюе сам сплачуе за квартиру та комуналку.
19.09.2025 09:59 Відповісти
Т.з. "чоловікам" - додому, захищати і відбудовувати Батьківщину. Халявщики, боягузи.
19.09.2025 09:29 Відповісти
А т.з. "жінкам" ще можна трохи посидіти на виплатах і пожити у безкоштовних квартирах)))

Саме так виглядають справжні європейські 'цінності'
19.09.2025 09:48 Відповісти
"Саме так виглядають справжні європейські 'цінності"

а новость прочитать, а не только заголовок, не?
19.09.2025 11:08 Відповісти
Тут в ЕС багато тих хто з окупованих територiй лднр, вони звали руський мир, втекли вiд нього, зараз тут.
19.09.2025 10:01 Відповісти
У деяких є навіть другий паспорт- російський !
19.09.2025 10:09 Відповісти
срач чего развели? что не так? всё логично:
"Українські чоловіки, які перебувають у Нідерландах і мають роботу, мають самостійно подбати й про житло"
ты работаешь, получаешь зарплату, а твое жилье оплачивает кто-то другой? это где так?
19.09.2025 11:06 Відповісти

