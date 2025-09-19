Нідерланди можуть припинити надавати безкоштовне житло українським чоловікам

Українські чоловіки, які перебувають у Нідерландах і мають роботу, мають самостійно подбати й про житло.

Про це заявила виконувачка обов'язків міністра у справах притулку та міграції Нідерландів Мона Кейзер, передає Укрінформ із посиланням на NOS.

Її заява пролунала у відповідь на заклик Червоного Хреста та муніципалітетів, які дедалі частіше постають перед труднощами щодо розміщення українців, через перевантаження системи багато людей змушені ночувати на вулиці або в авто, зазначає видання.

Кейзер зазначила, що Нідерланди досягають меж своїх можливостей у наданні притулку. На її думку, цілком справедливо очікувати, що чоловіки, які працюють і мають дохід, самі знайдуть і оплатять житло.

"Наприклад, у родичів, які вже перебувають тут", – додала вона.

Окрім того, за її словами, чоловіки можуть звернутися до своїх роботодавців.

"Громадяни Нідерландів, які працюють, теж самі забезпечують себе житлом", – підкреслила Кейзер.

На її думку, такий підхід не є жорстким щодо людей, які тікали від війни, адже вони все одно отримують захист у Нідерландах.

Водночас Кейзер наголосила, що матері з дітьми й надалі отримуватимуть притулок.

"Їм не можна сказати: шукайте собі житло самі", – сказала вона.

Також Кейзер зауважила, що українці, які прибули до Нідерландів через інші країни Європейського Союзу, мають бути заохочені до повернення до тієї держави, з якої прибули.

Раніше повідомлялося, що центри для розміщення українських біженців у Нідерландах переповнені, і вимушені переселенці нерідко отримують відмову через нестачу місць для проживання. Наразі в країні доступні близько 97 тис. місць для розміщення біженців, і майже всі вони зайняті.

Попри це, війна в Україні триває, і, за даними Асоціації, щотижня до Нідерландів прибувають близько 300 українців. Більшість тих, хто прибуває, — це жінки та діти, серед них є й чоловіки, які приїздять працювати.

Нагадаємо, 13 червня, Рада Європейського Союзу одностайно підтримала пропозицію продовжити дію тимчасового захисту для українських біженців у країнах ЄС ще на рік – до 4 березня 2027 року. Водночас держави-члени ЄС обговорюють підготовку до скоординованого переходу від тимчасового захисту (стратегія виходу з тимчасового захисту).

До того стало відомо, що Європейська Комісія почне розробляти план повернення українських біженців на Батьківщину після припинення бойових дій.