Нідерланди можуть припинити надавати безкоштовне житло українським чоловікам
Українські чоловіки, які перебувають у Нідерландах і мають роботу, мають самостійно подбати й про житло.
Про це заявила виконувачка обов'язків міністра у справах притулку та міграції Нідерландів Мона Кейзер, передає Укрінформ із посиланням на NOS.
Її заява пролунала у відповідь на заклик Червоного Хреста та муніципалітетів, які дедалі частіше постають перед труднощами щодо розміщення українців, через перевантаження системи багато людей змушені ночувати на вулиці або в авто, зазначає видання.
Кейзер зазначила, що Нідерланди досягають меж своїх можливостей у наданні притулку. На її думку, цілком справедливо очікувати, що чоловіки, які працюють і мають дохід, самі знайдуть і оплатять житло.
"Наприклад, у родичів, які вже перебувають тут", – додала вона.
Окрім того, за її словами, чоловіки можуть звернутися до своїх роботодавців.
"Громадяни Нідерландів, які працюють, теж самі забезпечують себе житлом", – підкреслила Кейзер.
На її думку, такий підхід не є жорстким щодо людей, які тікали від війни, адже вони все одно отримують захист у Нідерландах.
Водночас Кейзер наголосила, що матері з дітьми й надалі отримуватимуть притулок.
"Їм не можна сказати: шукайте собі житло самі", – сказала вона.
Також Кейзер зауважила, що українці, які прибули до Нідерландів через інші країни Європейського Союзу, мають бути заохочені до повернення до тієї держави, з якої прибули.
Раніше повідомлялося, що центри для розміщення українських біженців у Нідерландах переповнені, і вимушені переселенці нерідко отримують відмову через нестачу місць для проживання. Наразі в країні доступні близько 97 тис. місць для розміщення біженців, і майже всі вони зайняті.
Попри це, війна в Україні триває, і, за даними Асоціації, щотижня до Нідерландів прибувають близько 300 українців. Більшість тих, хто прибуває, — це жінки та діти, серед них є й чоловіки, які приїздять працювати.
Нагадаємо, 13 червня, Рада Європейського Союзу одностайно підтримала пропозицію продовжити дію тимчасового захисту для українських біженців у країнах ЄС ще на рік – до 4 березня 2027 року. Водночас держави-члени ЄС обговорюють підготовку до скоординованого переходу від тимчасового захисту (стратегія виходу з тимчасового захисту).
До того стало відомо, що Європейська Комісія почне розробляти план повернення українських біженців на Батьківщину після припинення бойових дій.
Але в інших тут тікати пальцями не треба, це вибір має бути вільним.
Як казала мама, якщо одні підуть пригнати з моста , то треба теж іти?
Саме так виглядають справжні європейські 'цінності'
а новость прочитать, а не только заголовок, не?
"Українські чоловіки, які перебувають у Нідерландах і мають роботу, мають самостійно подбати й про житло"
ты работаешь, получаешь зарплату, а твое жилье оплачивает кто-то другой? это где так?