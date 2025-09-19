Уряд веде активні переговори про залучення коштів партнерів на виплати військовим, – Марченко

Український уряд веде активні переговори з міжнародними партнерами щодо залучення коштів для фінансування сектору безпеки й оборони, включно з прямим фінансуванням зарплат українських військових.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко заявив, відповідаючи на запитання у Верховній Раді.

За його словами, це один із ключових пріоритетів, визначених президентом, – знайти надійні джерела покриття оборонних витрат у середньостроковій перспективі.

Марченко додав, що Міністерство оборони вже підготувало попередні розрахунки: визначено необхідну після завершення активної фази війни чисельність військовослужбовців і обсяги фінансування за категоріями. Ці дані стануть базою для спільних дій уряду та партнерів.

За його словами, залучення зовнішніх коштів може стати частиною пакета гарантій безпеки України.

"Є готовність і розуміння, що це питання буде вирішено. Сподіваюся, скоро зможемо говорити про конкретні домовленості", – підсумував міністр.

