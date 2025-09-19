БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
Вісім країн ЄС досі імпортують російський газ, але невідомо, куди він потрапляє, – Єврокомісія

На сьогодні вісім держав-членів Європейського Союзу продовжують імпортувати природний газ із Росії.

Про це заявила речниця Європейської Комісії Ана Кайса Ітконен на брифінгу, передає Укрінформ.

"За останньою інформацією, яку ми маємо, окремі країни-члени ЄС імпортують російський газ, але є застереження, що ми не маємо офіційної інформації про те, куди цей газ потрапляє. Ми знаємо, звідки газ потрапляє до системи ЄС, але не знаємо, де він зберігається і де зрештою споживається. Країни-члени ЄС, які імпортують російський газ, – це Бельгія, Нідерланди, Франція, Іспанія, Португалія – переважно зріджений газ, а також Греція, Словаччина та Угорщина через газогін "Турецький потік", – розповіла Ітконен.

Вона додала, що не володіє інформацією про конкретні об'єми газу, що імпортується кожною державою-членом, адже Єврокомісія не є органом, який надає подібні дані, які до того ж є у відкритому доступі.

Ітконен пояснила, що Єврокомісія комунікує з державами-членами ЄС із цього питання, аби розуміти потреби й надавати пропозиції щодо диверсифікації, а також питань інфраструктури.

На початку вересня єврокомісар із питань енергетики Дан Йоргенсен заявив, що після ухвалення Європейським Союзом рішення про повну відмову від російських енергоресурсів це має означати, що навіть після встановлення миру в Україні ЄС не повернеться до закупівель у Росії.

У середині червня Європейська Комісія ухвалила законодавчу пропозицію, спрямовану на поступову відмову від імпорту російського газу та нафти в країни Євросоюзу до кінця 2027 року.

На початку травня Єврокомісія презентувала "дорожню карту" REPowerEU Roadmap, яка має забезпечити досягнення повної енергетичної незалежності ЄС від Росії.

газ (8107) імпорт (2437) росія (15151) санкції (4727) Євросоюз (5383)
Коментувати
А ви визначайте за запахом. Він смертю тхне.
19.09.2025 19:26 Відповісти
Лаптями він пре.
19.09.2025 19:41 Відповісти
Раньше в Европе был огромный спекулянтский рынок на рос. газе. Эти тысячи газовых компаний паразитов не могли исчезнуть разом.
19.09.2025 19:36 Відповісти
Вісім країн ЄС досі імпортують російський газ, але невідомо, куди він потрапляє, - Єврокомісія (тож треба так нагло 3,14здіти..потвори...)))
19.09.2025 19:37 Відповісти
Шо тут незрозумілого? Реверсом в Україну. Як і "польський" або "румунський" бензин. І це секрет Полішинеля.
19.09.2025 20:00 Відповісти
скраплений газ в Європу іде з проекту Ямал СПГ, цей проект звільнений від усіх податків в росії до 2030 року... тож ніякі грощі від цього газу на війну не йдуть, 10% проекту належить французам які просто забирають свої грощі які вклали в розробку, звісно вони його продають в Європі...постійне згадування скрапленого газу це просто намагання забалакати тему трубопровідного і викинути французів, замістивши газом з США, де у рудого довбня свої інтереси...
19.09.2025 20:31 Відповісти
Ми теж користуємся цим газом ,так шо заспокойтесь
19.09.2025 20:47 Відповісти

