Виробництво агропродукції в Україні за рік скоротилося на 8,4%, – Держстат

Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції в Україні за січень-серпень 2025 року опустився на 8,4% порівняно з аналогічним періодом торік.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Зокрема, в розрізі видів продукції:

у рослинництві спад становив 9,7%,

у тваринництві – 4,9%.

Як повідомляється, за підсумками восьми місяців 2025 року індекс сільськогосподарської продукції в Україні становив 91,6% до січня-серпня торік.

Дещо більше втрат зазнали сільськогосподарські підприємства, де виробництво склало 90,4% від минулорічного рівня. Водночас у господарствах населення показник кращий – індекс становить 93,7%.

Значне падіння виробництва зафіксовано в Донецькій області, де обсяг виробництва становить лише 53,6% від показника минулого року. Також відносно істотне зниження зафіксоване у Херсонській (72,2%), Дніпропетровській (78,5%) та Полтавській областях (79,0%).

Однак окремі регіони демонструють позитивну динаміку: найбільше виробництво зросло у Львівській – до 102% та в Івано-Франківській областях – до 100,6%.

Як повідомлялося, станом на 19 вересня в Україні обмолочено врожай з майже 7,1 млн га, що становить понад 62% усіх площ під зерновими та зернобобовими культурами, і намолочено 29,77 млн тонн збіжжя.

Для порівняння: торік станом на 20 вересня українські аграрії намолотили понад 44,5 мільйона тонн зернових та олійних культур. Зокрема, пшениці було намолочено майже 22,3 млн тонн, ячменю – 5,5 млн тонн, гороху – 465 тис. тонн. Серед олійних ріпаку було зібрано 3,4 млн тонн, соняшнику – 4,9 млн тонн та сої – 2,6 млн тонн.

Наприкінці серпня стало відомо, що реєстрації агрокомпаній України в другому кварталі 2025 року залишилися практично на рівні минулого року (490 проти 496). Водночас реєстрація нових фізичних осіб-підприємців у агросфері зросла на 52% (1,5 тис. проти 934).