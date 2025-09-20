Олійним заводам загрожує дефіцит соняшника: доведеться піднімати ціни і розширювати географію закупівель, – "АПК-Інформ"

Українські заводи на півдні, сході та частково в центрі у новому сезоні матимуть жорсткішу конкуренцію за соняшник через посуху й нижчі врожаї в ключових областях.

Про це повідомляє інформаційно-аналітичне агентство "АПК-Інформ", аналітики якого оцінили валовий врожай цієї культури у 2025 році на рівні близько 12,9 млн тонн, що лише на 1-2% буде вище за 2024 рік.

Відтак, виробництво соняшника може бути одним із найменших за 10 років і навряд чи швидко повернеться до довоєнних рівнів. На півдні та в частині центральних регіонів тривалий дефіцит опадів і високі температури знижують урожайність і можуть скорочувати посіви на користь озимини.

Частину втрат на півдні здатні компенсувати захід і північ, де потенціал кращий, але все залежить від погоди під час збирання.

Читайте також: Ціни на соняшникову олію в Україні та Європі зростають через посуху, – Bloomberg

Переробка оцінюється у 12,8-12,9 млн тонн (+5%), однак саме на півдні, сході й у частині центру пропозиція буде істотно меншою. Локальні переробники будуть змушені виходити за межі звичних зон закупівель і пропонувати привабливіші ціни за сировину. Додаткову пропозицію олійних на внутрішньому ринку може забезпечити 10% експортне мито на сою та ріпак, але ефект залежатиме від темпів продажів аграріями та нових умов експорту.

Раніше повідомлялось, що в Україні аграрії вже завершили збирання ріпаку і почали збір кукурудзи.

Станом на 19 вересня в Україні обмолочено врожай з майже 7,1 млн га, що становить понад 62% усіх площ під зерновими та зернобобовими культурами, і намолочено 29,77 млн тонн збіжжя.