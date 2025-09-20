"Булава" від DEVIRO стала ще смертоноснішою: що змінилося та чи є межа розвитку дронів

Індустрія дронів

Виробник дронів DEVIRO у межах Brave1 Defense Tech Valley 2025 у Львові презентував покращену модифікацію розвідувально-ударного комплексу "Булава".

Як пояснив Цензор.НЕТ технічний директор компанії Денис Чумаченко, "Булава" постійно перебуває в стані обробки запитів користувачів на модернізацію.

"Я всім кажу, що ця війна дуже динамічна. Якщо ти не будеш встигати за запитами військових, то твоя продукція нікому не буде потрібна", – наголосив він.

Рік тому DEVIRO починали активну бойову роботу "Булави" з дальністю застосування 55 км. На той момент усіх це влаштовувало, пояснив представник виробника.

Проте вже за декілька місяців з’явився запит на збільшення дистанції, зокрема через розширення сірої зони. DEVIRO почала працювати в цьому напрямку. Зрештою отримали результат і тепер "Булава" може гарантовано працювати на 100 км.

"Під 100 км у нас не вистачало "Лелеки". На той момент вона працювала гарантованих три години в повітрі, а цього недостатньо. Тож довелося збільшувати й час польоту "Лелеки". Зараз вона почала гарантовано працювати п’ять годин у повітрі. І це дозволяє парі "нова "Лелека" та нова "Булава" відпрацьовувати цілі до 100 км. А таких уже є багато", – розповів Чумаченко.

За словами технічного директора DEVIRO, компанія весь час отримує запити від військових на оптимізацію бойової частини.

"На мою думку, не буває універсальної бойової частини. Є бойова частина під ціль і лише під час експлуатації можна зрозуміти, що потрібно для ураження цілей. Екіпажі різні, цілі різні, запити різні, тому доробили також лінійку бойових частин. Є термобаричні, фугасні, кумулятивні уламкові, чисті кумулятивні. У якийсь момент ми зрозуміли, що хлопці хочуть атакувати об’ємніші цілі, а тому їм потрібна потужніша бойова частина з більшою енергією. Тому зараз з’явилася "Булава" з п’ятикілограмовою бойовою частиною. Вона отримала більші крила, більшу батарейку і також гарантовано працює на дальність 100 км", – зазначив Денис Чумаченко.

Ринок з часом відсуває межу розвитку дронів

Коли розмова заходить про розвиток індустрії дронів, дуже часто можна почути про штучний інтелект. Утім, за словами технічного директора DEVIRO, це дуже розмита історія.

"Просто всі звикли, що штучний інтелект – це такий чарівник, який виконає всю задачу замість тебе. Наразі в безпілотних платформах штучним інтелектом всі називають якусь технологію комп’ютерного зору або ж технологію автоідентифікації цілі. Сказати, що це вже штучний інтелект, і воно все саме буде робити, мабуть зарано. Наразі в українській армії є дуже багато користувачів, але не вистачає засобів. І нині гнатись за якоюсь автоматизацією при тому, що є висококваліфіковані користувачі, мабуть, зайве. Краще давати такому користувачу більше опцій і можливості застосування", – пояснив Чумаченко.

За його словами українські виробники можуть дуже швидко розробити майже будь-який тип БпЛА. Інше питання – цільове навантаження та програмне забезпечення.

"Усі звикли до класичного цільового навантаження – денна камера, нічна камера. Насправді ж, це сенсор. І майбутнє буде за інтеграцією різних типів сенсорів, які допомагатимуть, даватимуть якісь опції військовим для застосування БпЛА. Наприклад, це можуть бути радіолокаційні сканери, щоб військові, коли літають, бачили вектор звідкіля зараз працює ворожа СКВП (рос. "система контроля воздушного пространства", – ред.). Можливо, це буде інтеграція якихось акустичних сенсорів. Діпстрайки, коли йдуть далеко, по них працює мобільна вогнева група, а це гучний звук. Вони відпускають маленькі талончики з БК, і далі по наведенню за акустичним сенсором влучають або в ворожу мобільну вогневу групу, або відпрацьовують поруч і зупиняють роботу противника, даючи змогу діпстрайку пройти далі", – розповів Денис Чумаченко.

Технічний директор DEVIRO каже, що розвиток дронів впирається у фізику.

"У якийсь період часу ми впираємось у технологію. Наприклад, батарейки. Всі дуже довго працювали 3,5-4 години і казали, що довше полетіти неможливо в класі Middle UV. Потім з’являється американська компанія Amprius, яка каже, ми замість 250 Вт/год даємо 340 і всі вже – раз і шість годин. Ми впирались на якомусь етапі в технологію ємності комірки. Ринок викотив нову технологію і БпЛА отримали стрибок. Те саме по двигунах. Якщо в якийсь період часу хтось з’явиться і дасть більший ККД на двигуни, також ми поліпшимо. Якщо з'явиться технологія по радіофізиці, то ми почнемо працювати більш стабільно на меншій висоті і зможемо огинати поверхню сигналом. Тобто ми постійно впираємося в якісь обмеження. А коли технологічний ринок видає рішення, то БпЛА підхоплюють та інтегрують їх до себе", – резюмував Денис Чумаченко.

Про компанію DEVIRO

Компанія DEVIRO розробляє, проєктує і виготовляє безпілотні літальні апарати та супутнє програмне забезпечення з 2014 року. Обсяги виробництва з початку повномасштабної війни зросли у десять разів, через що DEVIRO опинилася в трійці лідерів серед європейських компаній-виробників дронів. До кінця поточного року DEVIRO планує збільшити виробництво в 2 рази, а на початок наступного ще на 50%.