"Позолочена ера імміграції": Трамп запровадив плату в $100 тисяч за робочу візу до США

Адміністрація Дональда Трампа різко змінює підхід до легальної міграції.

Зокрема, минулої п'ятниці Трамп запровадив плату у розмірі $100 тисяч за подання заявки на отримання візи за популярною програмою H-1B для кваліфікованих працівників з-за кордону, повідомляє Bloomberg.

Крім того, американський президент представив візову програму "Золота картка Трампа", за якою за $1 мільйон фізичні особи можуть отримати дозвіл на проживання в США. Компанії зможуть купувати дозволи на проживання для своїх працівників по $2 мільйони, а за $5 мільйонів можна буде придбати нову картку "платинового рівня", яка дозволить її власнику перебувати в США до 270 днів на рік без сплати податків на доходи, що не походять із США.

"Все це зводиться до плану нової позолоченої ери імміграції до Америки, де тих, хто має ресурси для інвестування, вітають разом з їхніми гаманцями, водночас зводяться нові бар'єри для входу для тих, хто має менший достаток... Це різкий зсув з історичної позиції Америки щодо імміграції, яка вітала людей з різним економічним досвідом, які легально приїжджали до країни в пошуках кращого життя та більшої свободи", – зауважує Bloomberg.

Юристи попереджають, що збір у $100 тис. за робочу візу фактично "вб’є" програму H-1B і змусить компанії переносити частину команд до Канади чи Сінгапуру. Рекрутери очікують, що середні та малі фірми, а також молодші спеціалісти опиняться у невигідному становищі.

Своєю чергою Білий дім аргументує кроки захистом американських робочих місць і підвищенням "порогу входу" для низькооплачуваних позицій. Трамп також доручає підвищити пороги "prevailing wage" для H-1B, аби візи використовувалися лише для фахівців з високими зарплатами. Водночас передбачені індивідуальні винятки "в інтересах нацбезпеки".

Окремі елементи пакета потребують схвалення Конгресу. Зокрема, платинова карта має пройти законодавчу процедуру схваленння, що може бути складно через політичні розбіжності.

Американські юристи також вказують, що чинне право дозволяє стягувати лише "розумні витрати на адміністрування", топу типовий візовий пакет нині коштує до $5-10 тис. Експерти попереджають також про "охолоджувальний ефект" для іноземних студентів, які розраховують отримати робочу візу H-1B після випуску.

Раніше повідомлялось, що державний департамент США посилив обмеження для отримання неімміграційних віз, запровадивши процедуру їхнього оформлення для іноземців лише в країнах громадянства або постійного проживання, а для українців – тільки в двох містах у Польщі.