Новини
67 0

Експорт яєць із України за рік зріс на 82%. Куди продавали найбільше?

Україна за рік збільшила експорт яєць на 82%

Українські виробники яєць у серпні цього року експортували 168,2 млн штук яєць на суму $16,4 млн.

Про це йдеться в повыдомленні асоціації "Союз птахівників України" з посиланням на дані Державної митної служби.

Порівняно з аналогічним періодом 2024 року експорт яєць зріс на 81,9%.

У грошовому еквіваленті виручка за вісім місяців поточного року становила $119,5 млн, що в 2,6 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Головними покупцями українських яєць протягом восьми місяців 2025 року були Хорватія (10,9%), Велика Британія (10,6%) та Іспанія (11%).

У серпні найбільші обсяги експорту були до Іспанії – 37,1 млн штук, Чехії – 28,9 млн штук та Польщі – 21,7 млн штук.

Раніше повідомлялося, що українські виробники яєць у липні цього року експортували 190,6 млн штук на $17 млн. Порівняно з аналогічним періодом 2024 року експорт зріс на 86%.

Автор: 

продукти (835) експорт (3988) яйце (163)
