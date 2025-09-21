Експорт яєць із України за рік зріс на 82%. Куди продавали найбільше?

Українські виробники яєць у серпні цього року експортували 168,2 млн штук яєць на суму $16,4 млн.

Про це йдеться в повыдомленні асоціації "Союз птахівників України" з посиланням на дані Державної митної служби.

Порівняно з аналогічним періодом 2024 року експорт яєць зріс на 81,9%.

У грошовому еквіваленті виручка за вісім місяців поточного року становила $119,5 млн, що в 2,6 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Головними покупцями українських яєць протягом восьми місяців 2025 року були Хорватія (10,9%), Велика Британія (10,6%) та Іспанія (11%).

У серпні найбільші обсяги експорту були до Іспанії – 37,1 млн штук, Чехії – 28,9 млн штук та Польщі – 21,7 млн штук.

Раніше повідомлялося, що українські виробники яєць у липні цього року експортували 190,6 млн штук на $17 млн. Порівняно з аналогічним періодом 2024 року експорт зріс на 86%.