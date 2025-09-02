БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
96 0

Україна за рік збільшила експорт яєць на 86%. Куди продавали найбільше?

Україна за рік збільшила експорт яєць на 86%. Куди продавали найбільше?

Українські виробники яєць у липні цього року експортували 190,6 млн штук на $17 млн. Порівняно з аналогічним періодом 2024 року експорт зріс на 86%.

Про це свідчать дані Державної митної служби, повідомляє Союз птахівників України.

У грошовому еквіваленті виручка за сім місяців поточного року становила $103,1 млн, що в 2,6 раза більше ніж за аналогічний період минулого року.

Головними покупцями українських яєць протягом семи місяців цього року були Хорватія (11,8%), Велика Британія (10,6%) та Іспанія (9,5%).

У липні найбільші обсяги експорту були до Іспанії – 21,5 млн штук, Великої Британії – 21,4 млн штук та Польщі – 22,7 млн штук.

Як повідомлялося, в травні Канадське агентство інспекції харчових продуктів (CFIA) офіційно погодило сертифікат на експорт курячих яєць із України до Канади.

У червні Антимонопольний комітет України розпочав розгляд справи щодо найбільших виробників курячих яєць в Україні – груп "Авангард" та Ovostar Union. АМКУ підозрював їх у вчиненні антиконкурентних узгоджених дій при формуванні ціни на курячі яйця без об'єктивних на те причин на ринку.

Автор: 

продукти (823) експорт (3954) яйце (162)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 