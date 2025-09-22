Посилення санкцій та падіння експорту сповільнить економіку Росії майже до нуля, – The Economist

Економіка Росії, зростання якої у 2023-2024 роках підтримувало нарощування воєнних видатків, різко сповільнилася: у липні зростання російського ВВП оцінюється у 0,4% у річному обчисленні.

Водночас реальні зарплати у РФ залишаються на історичних максимумах, а безробіття – на мінімальних рівнях, зазначає The Economist.

При цьому валютні надходження від експорту товарів з РФ у першому кварталі 2025 року впали до $96 млрд, порівняно із $155 млрд на початку 2022 року. На динаміку надходжень тиснуть укріплення рубля, нижчі світові ціни на нафту та дорогі запозичення.

Фактор внутрішньої політики також значний – після фіскального імпульсу близько 5% ВВП у 2023 році цього року відбувається помірна консолідація. Центробанк різко підвищив ставку для стримування інфляції, що охолодило кредитування і споживання.

Поряд з цим, санкційний тиск продовжує поступово посилюватись. Нещодавно ЄС ухвалив уже 18 пакет санкцій, а 19 вересня презентував 19-й, а США взимку ввели обмеження на понад 5 000 фізичних і юросіб. Проте ефект санкцій розмиває транзит заборонених товарів через треті країни, реекспорт та бартерні схеми. Нові ініціативи ЄС передбачають посилення відповідальності для компаній, що порушують обмеження.

Міністр фінансів США Скотт Бессент нещодавно використав метафору, щоб описати ситуацію у російсько-українській війні: "Ми перебуваємо у перегонах. Як довго зможе втриматися українська армія порівняно з тим, як довго зможе втриматися російська економіка".

На тлі сповільнення економіки РФ міністри фінансів США та ЄС обговорюють додаткові інструменти спільного тиску. Водночас наразі погіршення макроекономічних показників не ще відобразилося на ринку праці РФ, що підтримує внутрішній попит і стримує спад економіки, зазначає видання.

Раніше повідомлялось, що російська економіка за три роки мілітаризації змінила структуру: оборонні витрати піднялися до майже 8% ВВП, а ВПК став головним драйвером попиту.

Це підтримало зростання в стратегічних секторах, але в результаті послабило приватний бізнес і цивільні галузі. Таким чином повернутися до мирної моделі без різкого падіння фактично неможливо.