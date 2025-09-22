Підсанкційне онлайн-казино заробило торік майже 2 мільярди, – "Опендатабот". ІНФОГРАФІКА

Компанія "Укр Гейм Технолоджі", що працює під брендом Pin-Up, у 2024 році отримала 1,97 мільярда гривень доходу і стала лідером за цим показником серед підсанкційних компаній.

Загалом станом на середину вересня 2025 року під санкціями РНБО перебувають 197 компаній, повідомляє сервіс для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

З-поміж них суттєві доходи також задекларували "Високовольтний союз-РЗВА" (71,3 млн грн), "Машзавод" (56,7 млн грн), "Тисагаз" (41,1 млн грн) та "Авто-мат" (19 млн грн).

Найбільша географічна концентрація підсанкційних компаній спостерігається в столиці, де зареєстровано 112 компаній зі списку. Далі йдуть Одеська область – 17, Львівська – 12, Чернівецька і Донецька – по 9.

Профіль найбільш поширених видів діяльності: оптова торгівля – 31%, будівництво – 9,6%, інформаційні послуги та медіавиробництво – по 4,1%, організація азартних ігор – 3,6%. Це відображає широку присутність санкційних фігурантів у B2B-ланцюгах та сервісах.

До переліку у 2024 році додали 123 компанії – 62% нинішнього списку. Для порівняння у 2021 році було додано лише 38, у 2022 році – 20, у 2023 році – 11, у 2025 році – 5.

Поряд з цим, строки дії обмежень для різних компаній різняться: до 2027 року – 103 компанії, до 2026 року – 10, до 2034 року – 40. Безстрокові санкції мають тільки 28 компаній, ще 7 – із термінами до 2073 року.

Водночас список поступово очищується, оскільки з 32 компаній держава сама зняла санкції, а для 217 вони завершилися зі спливом строків. Серед тих, хто вибув із санкційних списків, найбільші доходи у 2024 році мали "М.С.Л." – понад 310 млн грн, "Інтерімп" – майже 95,5 млн, "Патріот" – понад 43 млн.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський 25 травня 2025 року ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій щодо "Укр Гейм Технолоджі", а також трьох громадян Росії — власника Pin-Up Дмитра Пуніна, а також Івана Баннікова та Олександра Матяшова.

Раніше повідомлялось, що конфісковані 2,6 млрд грн російського онлайн-казино Pin-Up найближчим часом буде перераховано до державного бюджету. Наразі більша частина цих коштів інвестована в військові ОВДП за рішенням уряду, решта розміщена на депозитах. Процентний дохід від управління арештованими активами перевищив 200 млн грн.



