Пасажирські перевезення "Укрзалізниці" мають фінансуватися з держбюджету, це дозволить зберегти якість послуг, – ФРТУ

"Укрзалізниця" виконує критично важливу роль в умовах війни і її пасажирські перевезення мають стабільно фінансуватися державою.

Про це заявив генеральний директор Федерації роботодавців транспорту (ФРТУ) Володимир Гусак, передає УНІАН.

За його словами, будь-яке підвищення залізничних тарифів за нинішніх умов створює ризик зупинки українських підприємств, які й без того потерпають від війни та несприятливої кон’юнктури на експортних ринках.

"У 2022 році індексація тарифів на 70% уже призвела до закриття або призупинення роботи низки виробництв. Ми не маємо права повторювати цю помилку", – наголосив голова ФРТУ.

Гусак нагадав, що цьогоріч парламент ухвалив зміни до бюджету, які дозволять додатково профінансувати "Укрзалізницю" на 8 млрд грн.

"Цю ініціативу слід продовжувати, адже зараз є всі можливості для системної підтримки. Це win-win рішення: "Укрзалізниця" отримує кошти для стабільної роботи, підприємства – можливість вижити, а держава – більше податків для фінансування армії", – пояснив він.

Голова ФРТУ зауважив, що міжнародна фінансова допомога, яку Україна отримує, може й повинна частково спрямовуватися на підтримку "Укрзалізниці" через резервний фонд. Це дозволить уникнути перекладання збитків пасажирських перевезень на вантажні тарифи, які є критичними для промисловості.

Він також звернув увагу на необхідність реформування самої "Укрзалізниці".

"Слід виділити пасажирські перевезення в окремий сегмент, а також розділити інфраструктуру та тяговий бізнес. Тільки після цього можна буде говорити про індексацію тарифів і ринкові механізми. Але в найближчий час головний пріоритет – це державна підтримка пасажирських перевезень", – додав Гусак.

Як повідомлялося, раніше Федерація роботодавців України (ФРУ) звернулася до прем’єр-міністра та профільних міністерств із закликом передбачити у держбюджеті на 2026 рік видатки на покриття збитків "Укрзалізниці" від пасажирських перевезень.

У ФРУ наголосили, що залізниця виконує критично важливі функції для оборони та населення, але без системної державної підтримки її стабільна робота опиняється під загрозою.

Нагадаємо, у 2026 році "Укрзалізниця" планує підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення на 37%, щоб покрити збитки від пасажирських перевезень. Водночас, за підрахунками вантажоперевізників, підвищення тарифів може призвести до падіння вантажної бази на 15%, що дасть "Укрзалізниці" лише близько 12 млрд грн додаткових доходів. Водночас, втрати для економіки складуть 96 млрд грн ВВП, і 36 млрд грн податкових надходжень.