Ukraine Facility: ЄС ухвалив зміни до плану реформ, необхідних для отримання Україною нових траншів

Європейська Комісія ухвалила запропоновані Україною поправки до "Плану України" – плану реформ, необхідних для отримання коштів Європейського Союзу за програмою Ukraine Facility.

Про це повідомив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє, передає Європейська правда.

"Україна подала запит на перегляд "Плану України" 7 серпня. Після проведеної оцінки Єврокомісія 18 вересня ухвалила та подала на розгляд Ради ЄС пропозицію щодо внесення змін до Плану", – сказав Мерсьє.

За його словами, тепер Рада Євосоюзу повинна розглянути документ і або внести подальші зміни, або ухвалити переглянутий План.

Мерсьє уточнив, що "запропоновані зміни зосереджені на тому, щоб зробити план більш практичним та ефективним в умовах сьогодення".

"Зокрема, деякі дедлайни у розділі щодо енергетики та фінансових ринків будуть перенесені на більш ранні терміни. Це включає ухвалення пакета з інтеграції електроенергетики та чіткіші описи етапів реформ, що має забезпечити більш плавну реалізацію", – розповів Мерсьє.

Нагадаємо, на початку серпня Кабінет Міністрів затвердив зміни до Плану України, який визначає зобов'язання української влади для отримання коштів за програмою європейської допомоги Ukraine Facility загальним обсягом 50 млрд євро.

Ukraine Facility – це фінансова підтримка України від Європейського Союзу в розмірі 50 млрд на 2024-2027 роки. Програма спрямована на забезпечення макроекономічної стабільності, відбудову, модернізацію країни та сприяння євроінтеграції України.

До того повідомлялося, українська влада не виконує всі передбачені Планом України реформи для отримання коштів за програмою Ukraine Facility.

Через це ЄС зменшила розмір четвертого у 2025 році траншу фінансової допомоги Україні в рамках Ukraine Facility, про який українська влада попросила ще в червні, оскільки Україна не виконала 3 з 16 реформ, обіцяних Європейському Союзу.

У Єврокомісії пояснили, що у разі виконання всіх індикаторів та за умови реалізації 16 реформ, Україна отримала б 4,5 млрд євро. Але оскільки 3 із 16 індикаторів залишалися невиконаними, розмір траншу зменшили до 3,05 млрд євро. У Єврокомісії уточнювали, що з трьох невиконаних реформ "одна стосується децентралізації, інша – закону про реформу АРМА, а третя – відбору суддів до Вищого антикорупційного суду".

Раніше Міністерство фінансів України повідомляло, що у 2025 році в межах Ukraine Facility планувалося надходження близько 12,5 млрд євро фінансової підтримки для України, з яких 1,5 млрд євро у вигляді грантової підтримки. Водночас, згідно з умовами програми, обсяг траншів прив'язаний до виконання Україною ключових індикаторів.

На початку червня цього року міністр фінансів Сергій Марченко звертався до народних депутатів із проханням вчасно ухвалювати закони в рамках взятих Україною зобов'язань перед міжнародними партнерами.