Голова "Роскосмосу" заявив про плани запускати в космос до 30 ракет щорічно. Торік Росія змогла запустити лише 17

Глава російської державної корпорації "Роскосмос" Дмітрій Баканов заявив, що Росія вироблятиме і запускатиме в космос до 30 ракет щорічно, або 2-3 корабля на місяць, протягом найближчих 10 років.

"У нас за 10 років має бути виготовлена та запущена тисяча космічних апаратів. У нас має бути виготовлено та запущено за 10 років 300 ракет, тобто 20-30 ракет на рік", – сказав Баканов під час форуму, пише The Moscow Times.

Баканов додав, що в середньому один космічний апарат складається з 2 тис. компонентів радіоелектронної промисловості, а "Роскосмос" спільно з Мінпромторгом РФ і Російською академією наук сформували два реєстри мікроелектронних виробів, які необхідні російській космонавтиці: міжгалузевий (до 30 тис. позицій) та галузевий, або космічний.

При цьому "Роскосмос" за минулий рік спромігся здійснити лише 17 космічних пусків. План "Роскосмосу" із 40 космічними пусками за рік виявився виконаним менше ніж наполовину, а підсумковий річний результат став найгіршим за всю історію країни, якщо не брати до уваги провал під час пандемії та локдаунів 2020-2021 років (16 пусків).

У липні повідомлялося, що російська корпорація "Роскосмос" заморозила проєкти супутникових угруповань широкосмугового доступу "Скіф" та інтернету речей "Марафон IoT" через брак коштів.

Наприкінці 2023 року стало відомо, що російська держкорпорація "Роскосмос" втратила 180 млрд руб. після відмови інших країн від співробітництва через санкції, запроваджені у відповідь на вторгнення РФ в Україну. Минулого року "Роскосмос" розпродувати активи, щоб наповнити свій бюджет.

Найамбітніші та найдорожчі проєкти "Роскосмосу" – надважка ракета, необхідна, зокрема, для далеких польотів у космос, та будівництво місячної бази фактично призупинені без чітких планів на реалізацію, а найбільший після початку повномасштабної війни проти України проєкт – перша за півстоліття місія на Місяць – закінчився фіаско.

У червні 2024 року стало відомо, що "Роскосмос" не може зробити чотири з шести геостаціонарних супутників, які забезпечують роботу каналів зв'язку між Росією та її "дружніми" країнами.