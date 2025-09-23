Мер Львова пообіцяв відкрити поле для гольфу на місці найбільшого у регіоні сміттєзвалища

Влада Львова планує створити поле для гри у гольф на місці Грибовицького полігону після його рекультивації.

Про це мер Львова Андрій Садовий заявив у Telegram.

"Так, Грибовицький полігон сьогодні не впізнати. Найбільший і найвідоміший полігон відходів в Україні перетворюється на місце відновлення: тут буде гольфове поле для ветеранів – один із елементів реабілітації", – написав Садовий.

У пресслужбі Львівської міськради уточнили, що наразі планується фінальна стадія другої фази рекультивації Грибовицького полігону. Мембрану, яка вкриває купол, засипано родючим ґрунтом, і почався посів багаторічних трав із Данії.

Згідно із повідомленням, вже засіяно 80 тисяч квадратних метрів площі, а до кінця року купол засіватимуть вдруге. А далі розпочнеться посів на схилах і терасах полігону.

"Сьогодні я можу анонсувати вже наступний крок – за деякий час тут почнуть облаштовувати поле для гольфу. Це важливо, в першу чергу, для ветеранів як чинник реабілітації. Це територія 38 га, яку коли називали зоною екологічного лиха. Сьогодні це одна з прекрасних локацій з великою кількістю зелені", – цитує Садового пресслужба місткради.

Читайте більше важливих новин у Telegram-каналі БізнесЦензор

За словами начальника управління формування середовища департаменту архітектури та просторового розвитку Львівської міської ради Михайла Шевченка, майбутній комплекс має бути легким у будівництві, при цьому із дотриманням інклюзії.

"Загалом передбачено 10 кабінок, 10 місць для гравців. Можливо ми розіб’ємо це на дві черги. Звісно, тут також будуть санвузли, місця для відпочинку, місця для переодягання. І також буде облагороджене поле для гри", – зазначив посадовець.

Він уточнив, що ці роботи профінансує турецький підрядник разом із Європейським інвестиційним банком, коштів міста на це не витрачатимуть.

Читайте також: Польська компанія зірвала будівництво сміттєпереробного заводу у Львові, – міськрада

Нагадаємо, у жовтні 2024 року завершили першу, технологічну фазу рекультивації Грибовицького полігону, в межах якої стабілізували небезпечні схили, ліквідовали озера фільтрату, облаштовали технічний екран, побудовали системи збору фільтрату й газу та запущено виробництво електроенергії з біогазу.

Друга, біологічна, фаза вартістю 8,4 млн євро вже виконана на понад 70%.

Нагадаємо, Грибовицький полігон – один з найбільших в країні. Він працював майже 60 років. Площа полігону – понад 38 га, де накопичено приблизно 14,3 мільйона тонн відходів. Останні 4 роки тривала перша фаза рекультивації полігону, яку завершили минулого року. А цьогоріч планують закінчити і другу.

Вартість першої фази робіт з рекультивації – 17,8 млн євро, а ще 8,4 млн євро коштує друга фаза. Проєкт втілюють за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку, Європейського інвестиційного банку і фондів, які допомагали грантами. Виконавцем робіт є турецька компанія JV Goksin – Hayat Group.