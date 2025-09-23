Ціни на нафту знижуються п’ятий день поспіль, – Reuters

У вівторок ціни на нафту продовжують падіння п'яту сесію поспіль, оскільки попередня домовленість уряду Іраку та курдської регіональної влади про перезапуск експортного трубопроводу посилила побоювання надлишку пропозиції.

Вранці у вівторок ф'ючерси на еталонний сорт Brent опустилися до $66,15 (-0,63%), а на американську нафту WTI – до $61,92 (-0,58%), повідомляє Reuters. Обидва бенчмарки за підсумками п'яти сесій втратили близько 4%.

Аналітики зазначають, що ключовим драйвером лишаються ризики профіциту за невизначеного попиту наприкінці року.

"Відновлення трубопроводу КРГ також тисне на ціни", – зауважила старша аналітикиня LSEG Ань Фам.

Домовленість уряду Іраку, курдської адміністрації та нафтокомпаній відкриває шлях до відновлення експорту близько 230 тис. барелів на добу з Іракського Курдистану трубопроводом, що простоював з березня 2023 року.

Міжнародне енергетичне агентство у свіжому звіті очікує прискорення приросту світової пропозиції нафти цього року, а у 2026-му можливе розширення профіциту на тлі збільшення видобутку ОПЕК+ та інших постачальників. Додатковим чинником слабшого попиту називають швидкий розвиток електромобілів і економічні труднощі, посилені митами.

Ринки також стежать за можливим посиленням санкцій ЄС проти російського експорту та за геополітичними ризиками на Близькому Сході.

Раніше повідомлялось, що ціни на нафту зросли на тлі посилення геополітичної напруги в Європі та на Близькому Сході. Європейський ризик посилився після заяв Польщі та Естонії про порушення з боку російської авіації. Поряд з цим, Україна активізувала атаки дронами по російських терміналах і НПЗ, а президент США Дональд Трамп закликає ЄС припинити закупівлі російських енергоносіїв.