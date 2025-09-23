БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини ціна на нафту нафта
136 1

Ціни на нафту знижуються п’ятий день поспіль, – Reuters

курди,нафта

У вівторок ціни на нафту продовжують падіння п'яту сесію поспіль, оскільки попередня домовленість уряду Іраку та курдської регіональної влади про перезапуск експортного трубопроводу посилила побоювання надлишку пропозиції.

Вранці у вівторок ф'ючерси на еталонний сорт Brent опустилися до $66,15 (-0,63%), а на американську нафту WTI – до $61,92 (-0,58%), повідомляє Reuters. Обидва бенчмарки за підсумками п'яти сесій втратили близько 4%.

Аналітики зазначають, що ключовим драйвером лишаються ризики профіциту за невизначеного попиту наприкінці року.

"Відновлення трубопроводу КРГ також тисне на ціни", – зауважила старша аналітикиня LSEG Ань Фам.

Домовленість уряду Іраку, курдської адміністрації та нафтокомпаній відкриває шлях до відновлення експорту близько 230 тис. барелів на добу з Іракського Курдистану трубопроводом, що простоював з березня 2023 року. 

Міжнародне енергетичне агентство у свіжому звіті очікує прискорення приросту світової пропозиції нафти цього року, а у 2026-му можливе розширення профіциту на тлі збільшення видобутку ОПЕК+ та інших постачальників. Додатковим чинником слабшого попиту називають швидкий розвиток електромобілів і економічні труднощі, посилені митами.

Ринки також стежать за можливим посиленням санкцій ЄС проти російського експорту та за геополітичними ризиками на Близькому Сході. 

Читайте більше важливих новин у Telegram-каналі БізнесЦензор

Раніше повідомлялось, що ціни на нафту зросли на тлі посилення геополітичної напруги в Європі та на Близькому Сході. Європейський ризик посилився після заяв Польщі та Естонії про порушення з боку російської авіації. Поряд з цим, Україна активізувала атаки дронами по російських терміналах і НПЗ, а президент США Дональд Трамп закликає ЄС припинити закупівлі російських енергоносіїв.

Автор: 

Ірак (68) нафта (5060) зростання (118) ціни (3723) експорт (3991) курди (10)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
🙏🙏🙏🙏🙏 дай Боже на світовому ринку більше нафти щонайдешевше!! 🙏🙏🙏🙏🙏🙏
Це і економіку покращить і самі знаєте кому допоможе забрати Бензоколонку до кобзона 🛌🧞👫
показати весь коментар
23.09.2025 17:26 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 