Україна може вперше спрямувати кошти кредиту ЄС на фінансування ЗСУ, – Підласа

Поточні потреби бюджету у зовнішньому фінансуванні на 2025 рік будуть повністю покриті коштами вже узгодженої партнерами допомоги.

Про це голова парламентського Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа ("Слуга народу") повідомила у Facebook.

"Вчора медіа рознесли хибну тезу про те, що Україні потрібно ще "майже $9 млрд" в 2025 році. Це не зовсім так. Потреба в зовнішньому фінансуванні бюджету на 2025 рік - $39,3 млрд і вона поки що не змінювалась протягом року. $30,6 млрд – це гроші, які вже надійшли на рахунки Уряду в Нацбанку. $8,7 млрд – це гроші, про які є домовленості і вони надійдуть від партнерів в 2025 році", – запевнила депутатка.

Водночас вона також додала, що нові зміни до держбюджету-2025 для збільшення видатків на оборону залежать від згоди Єврокомісії на використання коштів ERA loans на ці цілі.

"Якщо уряд досягне згоди з Єврокомісією, це все одно буде покрита потреба – тому що частина ERA loans від ЄС і так має надійти в цьому році", – зауважила голова Комітету.

Підласа додала, що непокрита потреба у фінансуванні наразі стосується лише 2026 року і становить $18,1 млрд.

Як повідомлялось, раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна отримала від початку року $30,6 млрд зовнішнього фінансування, до кінця року має надійти ще $8,7 млрд.

під час зустрічі із міністрами фінансів та економіки країн "Великої сімки" (G7) та ЄС, представниками Єврокомісії та МВФ у Копенгагені.