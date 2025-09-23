Україна погодилась із МВФ: дефіцит коштів на наступних два роки зріс до $65 мільярдів, – Bloomberg

Міжнародний валютний фонд (МВФ) переконав уряд України переглянути прогноз потреби у додатковому фінансуванні до кінця 2027 року із $38 млрд до приблизно $65 млрд.

Про це повідомляє Bloomberg посилаючись на власні джерела в українському уряді.

За даними співрозмовників агентства, узгоджену оцінку вже передано Єврокомісії, яка розглядає можливість покрити значну частину суми за рахунок схеми із замороженими активами РФ, тоді як раніше йшлося лише про використання доходів від них.

Україна прагне погодити нову угоду з МВФ до кінця року, оскільки більша частина коштів чинної програми EFF на $15,5 млрд, що розрахована до 2027 року, уже використана. За попередніми оцінками співрозмовників, потенційний обсяг нової програми може становити близько $8 млрд, а конкретні її параметри обговорять у листопаді.

На тлі продовження війни МВФ висловлює застереження щодо стійкості державних фінансів через зростання оборонних видатків та невизначеність щодо зовнішньої підтримки. Зокрема, через меншу готовність США продовжувати допомогу за адміністрації Дональда Трампа, що посилює ризики для фінансування України.

Як повідомлялось, раніше МВФ визначив, що потреби України у фінансуванні протягом наступних двох років можуть бути на $20 млрд вищими, ніж оцінює уряд України.

Україна попередньо оцінює у $150-170 мільярдів потребу в зовнішньому фінансуванні на період дії нової 4-річної програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ), переговори щодо якої розпочалися у вересні.