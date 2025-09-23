Незаконне збагачення: Суд арештував маєток родини головного митника Звягінцева

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) наклав арешт на житловий будинок та землю у Київській області, якими користується в. о. голови Державної митної служби Сергій Звягінцев, у межах позову про цивільну конфіскацію.

Таке рішення ВАКС ухвалив 18 вересня, повідомляє "Слово і діло".

Раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала позов про конфіскацію активів в.о. голови Держмитниці Звягінцева.

Зокрема, прокурор просить стягнути на користь держави житловий будинок загальною площею 236,8 квадратних метри та земельну ділянку під ним площею 0,12 га в Іванковичах Обухівського району Київської області. Офіційно це майно зареєстроване на тестя Звягінцева Миколу Нікова, але прокуратура стверджує, що родичі голови Митної служби не мали достатніх коштів для придбання цих активів.

"Заяву прокурора САП про забезпечення позову до (Звягінцева, – ред.) про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення у дохід держави – задовольнити. Накласти арешт на: житловий будинок загальною площею 236,8 кв. м; земельну ділянку площею 0,12 га. Арешт накладається без заборони користування майном", – йдеться у рішенні суду.

Читайте також: НАБУ повідомило про ще одну підозру "слузі народу" Кормишкіній

Як повідомлялося, 6 січня НАБУ повідомило в.о. голови Державної митної служби України Сергію Звягінцеву про підозру через недекларування будинку під Києвом.

За даними слідства, у 2021-2023 роках підозрюваний не відобразив в електронній декларації відомості про житловий будинок під Києвом площею 236,8 кв. м та земельну ділянку, де розташована будівля.

Слідство встановило, що нерухомість вартістю понад $100 тис. посадовець оформив на батька дружини, в той час як насправді фактичним власником є він і його сім'я.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для Звягінцева у вигляді застави у розмірі 60 560 гривень. У САП пояснювали, що це максимальний розмір застави, передбачений законом для цього злочину.