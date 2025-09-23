Держслужба зайнятості почала національне дослідження ринку праці. Що ним передбачено?

В Україні розпочалося масштабне дослідження ринку праці 2025-2026 років, і це вже третє дослідження ринку праці в України, яке Державна служба зайнятості проводить у співпраці зі швейцарською організацією Helvetas Swiss Intercooperation та Федерацією роботодавців України.

Цього року планується опитати понад 60 тис. компаній, де працюють понад 5 млн людей, йдеться в повідомленні Служби.

Результати онлайн-опитування увійдуть в основу оцінки поточного стану ринку праці та дозволять спрогнозувати ситуацію із наймом, потребою в професійному навчанні, рівнем зарплат персоналу.

Аналітичний етап має пройти восени, а презентація результатів планується до кінця року.

Це дозволить врахувати аналітику при підготовці документів на 2026 рік, що особливо важливо для коректного розрахунку витрат та визначення напрямків роботи Служби зайнятості.

"Цьогорічне опитування охоплює ширше коло питань, які стосуються затребуваних навичок, змін щодо обсягів виробництва та надання послуг", – зазначив директор Департаменту аналізу ринку праці та моніторингу ефективності програм зайнятості Роман Коновал.

Читайте більше важливих новин у Telegram-каналі БізнесЦензор

Отримані торік дані допомогли підвищити якість та адресність послуг Служби зайнятості для роботодавців, найманих працівників та самозайнятих, а також збільшити кількість користувачів, зокрема внутрішньо переміщених громадян, ветеранів і ветеранок, людей із інвалідністю, активних програм.

Наприклад, ідеться про можливість навчання, перенавчання, підвищення кваліфікації або здобуття нового фаху, можливостей започаткування або розвитку власної справи. Серед роботодавців також збільшився попит на компенсаційні програми.

Раніше повідомлялося, що Державна служба зайнятості запустила новий інструмент для пошуку роботи на основі штучного інтелекту. Такий цифровий помічник має спростити процес пошуку вакансій.

Пізніше Державна служба зайнятості запустила новий сервіс "Тренди ринку праці" в розділі "Статистика", де щомісяця будуть оновлюватися показники ринку зайнятості та роботи служби.