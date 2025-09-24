Ціни на нафту знову зростають через затримку відновлення експорту з Іракського Курдистану, – Reuters

Нафта дорожчає другий день поспіль після того, як галузеві дані засвідчили падіння запасів у США.

В середу вранці ціна нафти еталонного сорту Brent зросла на 0,3%, до $67,82 за барель, WTI – на 0,3%, до $63,62, повідомляє Reuters.

Напередодні обидва бенчмарки зросли більш як на $1, оскільки угода про відновлення експорту з Іракського Курдистану знову опинилася під питання. Постачання нафти трубопроводом до Туреччини залишаються зупиненими з березня 2023 року, потенційне відновлення його роботи могло б додати на ринок близько 230 тис. барелів нафти на добу.

Водночас, за даними API, минулого тижня запаси нафти в США зменшилисяна 3,82 млн барелів, бензину – на 1,05 млн, а дистилятів зросли на 518 тис. барелів.Подальше зростання цін стримує невизначеність щодо рішень ФРС США, тоді як перебої постачання нафти з Росії підтримують ринок.

Додаткові ознаки звуження пропозиції надходять із Венесуели: Chevron, за даними Reuters, зможе експортувати лише близько половини з 240 тис. б/д видобутку з партнерами. Нові правила означають, що менше важкої високосірчистої нафти дістанеться США.

Раніше повідомлялось, що ціни на нафту зафіксували падіння п'яту сесію поспіль, оскільки попередня домовленість уряду Іраку та курдської регіональної влади про перезапуск експортного трубопроводу посилила побоювання надлишку пропозиції.