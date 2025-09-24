Китай скасував неофіційні субсидії на імпорт російської міді й нікелю, – розвідка

Китай у вересні припинив дію неофіційних субсидій, що допомагали державним компаніям імпортувати мідь і нікель з Росії.

Раніше ці пільги у вигляді знижок або фіксованих виплат компенсували логістичні витрати, забезпечували конкурентні переваги російським постачальникам і підтримували стабільність ланцюгів постачання, повідомляє Служба зовнішньої розвідки України (СЗР).

Зазначається, що це рішення є частиною стратегії оптимізації держвидатків і диверсифікації імпортних потоків. Пекін інвестує у видобуток міді та нікелю в Індонезії, Африці та Латинській Америці й прагне убезпечити внутрішній ринок від цінових перекосів через дисконти на російські метали. Скасування субсидій знімає штучну перевагу постачальників з РФ і допомагає стабілізувати ціни для китайських виробників.

У Службі зовнішньої розвідки зауважили, що ці зміни відбуваються на тлі падіння імпорту більшості російських сировинних товарів до КНР у першому півріччі 2025 року: нафти – на 11% у рчіному обчисленні, нафтопродуктів – на 28%, СПГ – на 13%, деревини та вугілля – на 10%.

"Для російських компаній наслідки будуть відчутними: конкурентоспроможність їхніх металів у Китаї знизиться, а прибутки найбільших виробників – таких як "Норильський нікель" і "Русал" – значно скоротяться", – додали у СЗР.

Раніше повідомлялось, що Китай став постійним покупцем російського скрапленого газу (СПГ) з підсанкційного проєкту Arctic LNG 2.