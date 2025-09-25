На базі збанкрутілого "Гадячсиру" на Полтавщині збудують новий завод, орієнтований на експорт

На базі збанкрутілого сирзаводу "Гадячсир" у Полтавській області збудують нове експортоорієнтоване підприємство, яке спеціалізуватиметься на виготовлені м’яких сирів, кисломолочного сиру та іншої продукції зі строком зберігання 40-60 днів.

Про це в коментарі БізнесЦензору розповів засновник і президент групи компаній PRAVIO (бренди PRAVIO, MamaMilla, Milada, "Ічня"), член Ради директорів Спілки молочних підприємств України (СМПУ) Валентин Запорощук.

Він нагадав, що придбав "Гадячсир" на початку лютого 2025 року.

"Уся ця продукція сьогодні на європейському ринку затребувана. У планах – будівництво заводу з потужністю переробки десь до 1 тис. тонн молока на добу, обсяг інвестицій на рівні 180 млн євро. Це будуть кошти, залучені від європейських банків. У нас є партнери з Європи, які готові заходити з нами в проєкт", – розповів Запорощук.

За його словами, зараз на майданчику відбувається повний аудит, адже "Гадячсир" простоював майже п’ять років. Проблеми ж у підприємства почалися ще в 2013-2014 роках. Це було ледь не останнє українське молочне підприємство, яке в якийсь спосіб завозило продукцію в Росію, переважно через Білорусь. Завод не мав інших ринків збуту. В останню мить його представники кинулися по світових виставках, намагаючись пропонувати свою продукцію, але не встигли чогось досягти. Відтак, у підприємства почалися фінансові проблеми.

"Я б це навіть бізнесом не назвав. Це було намагання якось вижити. По документах, які є на заводі, останній день роботи "Гадячсиру" був у травні 2020 року. Але назвати це роботою складно", – каже Запорощук.

За його словами, майданчик і регіон – цікаві та перспективні для ведення бізнесу.

"Полтавська область – одна з найбільших по виробництву молока, великих фермерських господарств. Підприємство в найкращі часи переробляло більше 2 тис. тонн молока на добу. А це непогані обсяги. Зрозуміло, що зараз їх розібрали інші підприємства. Але коли ми на цьому майданчику збудуємо нове підприємство зі стратегічним комплексом рішень, воно буде конкурентоспроможним, і виробники молока повернуться до нас", – додав Валентин Запорощук.

