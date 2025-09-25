Головна артерія оборони: ФРУ закликала депутатів виділити фінансування з держбюджету для "Укрзалізниці"

Федерація роботодавців України (ФРУ) звернулась до голови Верховної Ради, голів депутатських фракцій і груп, та голови Бюджетного комітету ВРУ з закликом включити у держбюджет на 2026 рік видатки, які забезпечать безперебійні пасажирські перевезення та покриття потреб Сил Оборони України.

Якщо цього не буде зробити, можуть виникнути ризики для безпеки та соціальної стабільності у регіонах, йдеться у заяві ФРУ.

"Федерація роботодавців України закликає парламент передбачити у бюджеті 22 млрд грн на покриття збитків від пасажирських перевезень та витрат, пов’язаних із забезпеченням потреб Сил Оборони України. "Укрзалізниця "– це більше, ніж транспортна компанія. Вона є артерією оборони, яка щодня перевозить військову техніку, пальне, боєприпаси та особовий склад ЗСУ", – наголошують у Федерації.

Водночас "Укрзалізниця" виконує соціальну функцію, яку на компанію поклала держава, забезпечуючи доступний транспорт для мільйонів українців у всіх регіонах країни, зазначається у заяві

"Ця діяльність не приносить прибутку, але є життєво необхідною для громадян та держави", – зауважили у ФРУ.

Там нагадали, що у 2024 році залізниця спрямувала 18 млрд грн прибутку від вантажних перевезень на покриття збитків від інших сегментів діяльності. У 2025 році різниця між доходами та витратами "Укрзалізниці" для надання населенню послуги з перевезення залізничним транспортом сягне вже понад 22 млрд грн. При цьому пасажирський сегмент покриває лише 40% витрат, а мільярдні збитки лише зростають із року в рік.

"63% інфраструктури УЗ є збитковою, але саме ця інфраструктура забезпечує перевезення пасажирів та є необхідною для Сил Оборони України. У травні 2025 року уряд виділив 4,3 млрд грн на підтримку перевезень. Це був важливий крок, але разове рішення не рятує ситуацію. Потрібен передбачуваний механізм щорічного фінансування з державного бюджету", – закликали у ФРУ.

Там зауважили, що "Укрзалізниця" вже не в змозі фінансувати пасажирські перевезення за рахунок промисловості й експорту, тому відсутність державної підтримки для компанії означатиме відсутність першочергового відновлення інфраструктури та падіння конкурентоспроможності, а для України – загрозу для обороноздатності та соціальної стабільності.

"Ми закликаємо депутатів підтримати пропозиції ФРУ та закласти у держбюджет-2026 відповідне фінансування пасажирських перевезень у розмірі 22 млрд грн. Це не витрати, а інвестиція у безпеку, економіку та єдність країни", – додали у ФРУ.

Як повідомлялося,раніше Європейська бізнес асоціація (ЕВА) також закликала уряд передбачити в державному бюджеті кошти для відшкодування збитків від пасажирських перевезень. Крім того, у ЕВА закликали скасувати земельний податок для "Укрзалізниці", адже у жодній розвинутій країні не існує такого навантаження на компанію, яка виконує важливі соціальні функції.