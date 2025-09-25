БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Головна артерія оборони: ФРУ закликала депутатів виділити фінансування з держбюджету для "Укрзалізниці"

ФРУ закликала фінансувати пасажирські перевезення "Укрзалізниці" з держбюджету

Федерація роботодавців України (ФРУ) звернулась до голови Верховної Ради, голів депутатських фракцій і груп, та голови Бюджетного комітету ВРУ з закликом включити у держбюджет на 2026 рік видатки, які забезпечать безперебійні пасажирські перевезення та покриття потреб Сил Оборони України.

Якщо цього не буде зробити, можуть виникнути ризики для безпеки та соціальної стабільності у регіонах, йдеться у заяві ФРУ.

"Федерація роботодавців України закликає парламент передбачити у бюджеті 22 млрд грн на покриття збитків від пасажирських перевезень та витрат, пов’язаних із забезпеченням потреб Сил Оборони України. "Укрзалізниця "– це більше, ніж транспортна компанія. Вона є артерією оборони, яка щодня перевозить військову техніку, пальне, боєприпаси та особовий склад ЗСУ", – наголошують у Федерації.

Водночас "Укрзалізниця" виконує соціальну функцію, яку на компанію поклала держава, забезпечуючи доступний транспорт для мільйонів українців у всіх регіонах країни, зазначається у заяві

"Ця діяльність не приносить прибутку, але є життєво необхідною для громадян та держави", – зауважили у ФРУ.

Там нагадали, що у 2024 році залізниця спрямувала 18 млрд грн прибутку від вантажних перевезень на покриття збитків від інших сегментів діяльності. У 2025 році різниця між доходами та витратами "Укрзалізниці" для надання населенню послуги з перевезення залізничним транспортом сягне вже понад 22 млрд грн. При цьому пасажирський сегмент покриває лише 40% витрат, а мільярдні збитки лише зростають із року в рік.

Читайте також: Росія почала масово атакувати ключові вузлові підстанції "Укрзалізниці"

"63% інфраструктури УЗ є збитковою, але саме ця інфраструктура забезпечує перевезення пасажирів та є необхідною для Сил Оборони України. У травні 2025 року уряд виділив 4,3 млрд грн на підтримку перевезень. Це був важливий крок, але разове рішення не рятує ситуацію. Потрібен передбачуваний механізм щорічного фінансування з державного бюджету", – закликали у ФРУ.

Там зауважили, що "Укрзалізниця" вже не в змозі фінансувати пасажирські перевезення за рахунок промисловості й експорту, тому відсутність державної підтримки для компанії означатиме відсутність першочергового відновлення інфраструктури та падіння конкурентоспроможності, а для України – загрозу для обороноздатності та соціальної стабільності.

"Ми закликаємо депутатів підтримати пропозиції ФРУ та закласти у держбюджет-2026 відповідне фінансування пасажирських перевезень у розмірі 22 млрд грн. Це не витрати, а інвестиція у безпеку, економіку та єдність країни", – додали у ФРУ.

Як повідомлялося,раніше Європейська бізнес асоціація (ЕВА) також закликала уряд передбачити в державному бюджеті кошти для відшкодування збитків від пасажирських перевезень. Крім того, у ЕВА закликали скасувати земельний податок для "Укрзалізниці", адже у жодній розвинутій країні не існує такого навантаження на компанію, яка виконує важливі соціальні функції.

А чинуші з укрзалізниці не пробували не 3,14здити та з моральної точки зору відмовитись від мільйонних зарплат?
25.09.2025 14:33 Відповісти
Вони прагнуть і рибку з'їсти, і ... на улюбленому місці посидіти.
25.09.2025 14:37 Відповісти
Це тільки на першій сторінці Google

11 дек. 2024 г. - 11 грудня в "Укрзалізниці" відбулись обшуки та затримання, пов'язані з корупцією в компанії.

4 июн. 2025 г. - НАБУ і САП направили до суду справу заволодіння коштами АТ «Укрзалізниця» на суму 11,8 млн грн.

- Укрзалізниця зазнала збитків на суму понад 15 млн грн, якими учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд.

- 26 мар. 2025 г. - Вінницькі правоохоронці викрили корупційну схему в "Укрзалізниці", через яку державне підприємство втратило понад 23 мільйони гривень
25.09.2025 14:35 Відповісти
Наслідки, для залізниці України(стратегісної галузі в Україні), бездіяльності/саботажу групи осіб на посадах в органах державного управління з Урядового кварталу, починаючи з 2014 року щодо виконання норм та положень Законодавства України в Особливий період!!
А знаючи про цей кримінал, тому і тікають за кордон посадові особи, як причетні до вчинення цього ЗЛОЧИНУ!! В ГПУ СБУ НАБУ САП БЕБ…. не на часі!!?!? Міндіча з шурмою та зеленським, захищають, замість України!?!?!
25.09.2025 14:42 Відповісти
нехай розберуться що в тій залізниці робиться! А то на людей звідти відкрили справу за справу з квитками за кордон, а тепер з'явилися проблеми з купівлею квитків по Україні. Може не на тих відкрили справу? і чому від збитковості залізниці не залежить зарплатня наглядової ради? За чим вони наглядають - за збитками, щоб не зменшувалися?
25.09.2025 14:43 Відповісти
Треба урвати як можна більше грошей. Корабель тоне но команда його не рятує, кличе на допомогу пасажирів.🤣
25.09.2025 15:12 Відповісти

