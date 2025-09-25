Популярні ліки "Дарниці" продаються в середньому на 30-40% дорожче за аналоги, – ЗМІ

Ціни на низку популярних лікарських засобів українського виробника "Дарниця" виявилися в середньому на 30-40% вищими, ніж на аналогічні препарати інших фармацевтичних компаній.

Як пише видання Telegraf, моніторинг цін на сайті "Таблетки.юа" показав, що вартість продукції "Дарниці" на низку базових препаратів перевищує середні ринкові показники, передає УНІАН.

Зокрема, "Цитрамон "Дарниця" коштує 27 грн, тоді як "Цитрамон "Лубнифарм" – 22,70 грн.

Аналогічна ситуація з "Анальгіном": у "Дарниці" він коштує 22,75 грн, тоді як у "Монфарм" – 9,20 грн.

"Валідол "Дарниця" продається по 14,80 грн, тоді як "Валідол "Фармак" – по 12,50 грн.

Відтак, через вищі ціни аптечні мережі дедалі частіше віддають перевагу дешевшим аналогам, що створює для компанії "Дарниця" труднощі зі збутом продукції.

Як повідомлялося, в Україні створили національну організацію з верифікації ліків.

До того стало відомо, що аптечні мережі сплатили торік рекордні 4,5 млрд грн податків, що на 20% більше, ніж у попередньому році.