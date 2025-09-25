БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
Популярні ліки "Дарниці" продаються в середньому на 30-40% дорожче за аналоги, – ЗМІ

Ціни на низку популярних лікарських засобів українського виробника "Дарниця" виявилися в середньому на 30-40% вищими, ніж на аналогічні препарати інших фармацевтичних компаній. 

Як пише видання Telegraf, моніторинг цін на сайті "Таблетки.юа" показав, що вартість продукції "Дарниці" на низку базових препаратів перевищує середні ринкові показники, передає УНІАН.

Зокрема, "Цитрамон "Дарниця" коштує 27 грн, тоді як "Цитрамон "Лубнифарм" – 22,70 грн.

Аналогічна ситуація з "Анальгіном": у "Дарниці" він коштує 22,75 грн, тоді як у "Монфарм" – 9,20 грн.

"Валідол "Дарниця" продається по 14,80 грн, тоді як "Валідол "Фармак" – по 12,50 грн.

Відтак, через вищі ціни аптечні мережі дедалі частіше віддають перевагу дешевшим аналогам, що створює для компанії "Дарниця" труднощі зі збутом продукції.

Як повідомлялося, в Україні створили національну організацію з верифікації ліків.

До того стало відомо, що аптечні мережі сплатили торік рекордні 4,5 млрд грн податків, що на 20% більше, ніж у попередньому році.

ліки (600) аптека (109) фармринок (60) Новини компаній (3640) Дарниця (65)
Як не крути, але у цьому світі ціни має визначати лише ринок. Інакше виникне дефіцит!
25.09.2025 19:34 Відповісти
Так з них капає нац кешбек
25.09.2025 19:38 Відповісти
Дарниця успішно насрала собі в кишеню, почавши протистояння з аптечними мережами.
25.09.2025 19:38 Відповісти
Возможно
Вот только когда покупаешь ЦИТРАМОН ДАРНИЦА
Левомицетин
Аспирин
То они работают
А когда я раза три купила не Дарницу
То получила ФИГУ
Это было обычное ПЛАЦЕБО!!!!!
Да дешевле
Только я выбросила его в мусор!!!
Не надо за меня решать - что мне покупать!!!!
Я сама хочу выбирать товар
ЗА МОИ ДЕНЬГИ!!!!!!!
25.09.2025 19:52 Відповісти
В чому проблема? В чому вина Дарниці, якщо на ринку є дешевші аналоги?
25.09.2025 20:00 Відповісти
А чому люди купують по цим цінам? А тому що "аптечна МАФІЯ". Ось де вісь ЗЛА !!@!!
25.09.2025 20:20 Відповісти
щоб будувати на Кіпрі ефектні віли, то треба тут мати ефективні граблі. І Глєб про це знає.
25.09.2025 20:25 Відповісти
цитрамон і анальгін для порівняння..окуїти
25.09.2025 20:27 Відповісти

