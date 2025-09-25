Мінекономіки поновило прийом заявок від агропідприємств на визначення їх критично важливими. Яким критеріям треба відповідати?

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України відновило прийом звернень суб'єктів агропромислового комплексу стосовно визначення їх критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Подання здійснюється через Державний аграрний реєстр (ДАР), повідомили в Мінекономіки.

"Підприємства, установи та організації, які вже отримали статус критично важливих, зберігають його до завершення строку дії відповідного наказу. Водночас суб'єкти агропромислового комплексу, що потребують визначення або поновлення статусу, можуть звернутися із заявами через ДАР", – сказав заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів.

У Мінекономіки нагадали, що для отримання статусу критично важливого приватні підприємства повинні відповідати двом обов'язковим критеріям

рівень зарплати. Середня заробітна плата має бути не менше 20 тис. грн за звітний період;

відсутність заборгованостей. Підприємство не повинно мати боргів перед державним або місцевим бюджетом за будь-якими податками та зборами.

Також підприємство має відповідати одному з додаткових критеріїв:

сума сплачених податків і внесків перевищує 1,5 млн євро;

надходження в іноземній валюті перевищують 32 млн євро;

підприємство має стратегічне значення для держави (визначено в переліку стратегічних об'єктів);

підприємство є резидентом "Дія.City";

має важливе значення для економіки або потреб громади.

Раніше повідомлялося, що в першій половині 2025 року 79% українських аграрних компаній уже підвищили оклади та розцінки персоналу, ще 21% планують це зробити до кінця року.

Також стало відомо, що обсяг виробництва сільськогосподарської продукції в Україні за січень-серпень 2025 року опустився на 8,4% порівняно з аналогічним періодом торік.