Євросоюз планує заборонити надання туристичних послуг для подорожей європейців до РФ

Європейський Союз може включити до 19-го пакету санкцій проти Росії заборону надання туристичних послуг у РФ.

Проблеми від цього виникнуть у європейців, котрі захочуть відвідати Росію, витративши там свої гроші, пише The Moscow Times із посиланням на проєкт пропозиції Європейської Комісії.

"Надання послуг, безпосередньо пов'язаних з туристичною діяльністю в Росії, має бути заборонено", – сказано в документі.

Це робиться "для того, щоб скоротити доходи, які Росія отримує від таких послуг, і обмежити просування поїздок та видів відпочинку в Росії, які не є необхідними".

Крім того, в Росії громадяни Євросоюзу "зазнають підвищеного ризику довільних арештів та затримань, а консульський захист осіб з подвійним громадянством обмежений", зазначають у Єврокомісії.

Втім, пропозиція може не пройти через незгоду між тими, хто виступає проти культурних заборон, і тими, хто вважає їх занадто слабкими, сказав виданню EUobserver дипломат ЄС.

ЄК планує до кінця року опублікувати нову стратегію щодо російських туристів. Порівняно з пакетами санкцій ЄС це, швидше за все, буде "м'якшим, необов'язковим документом", сказав EUObserver ще один європейський дипломат.

Раніше стало відомо, що росіянам почали видавати шенгенські візи з обмеженнями щодо пересування в рамках Європейського Союзу. Так, Італія тепер надає туристичні візи, що забороняють в'їзд до Чехії, Данії, Естонії, Франції, Ісландії, Латвії та Литви.

До цього, як повідомляли джерела Euractiv, Євросоюз у рамках 19 пакету санкцій проти Росії обговорював запровадження повної заборони на в'їзд для російських туристів. Таке рішення підтримали країни Балтії, Польща та Фінляндія, але Франція та південноєвропейські держави, що залежать від туризму, виступили проти.

Також обговорювалося запровадження квот на видачу шенгенських віз російським туристам, збільшення термінів розгляду заяв та консульського збору. Приводом для обговорення подібних обмежень став рекордний притік російських туристів до ЄС.

За даними Єврокомісії, 2024 року Росія увійшла до топ-5 країн за кількістю заявок на шенгенські візи. Число поданих заяв від росіян становило близько 606 тис., а отримали дозвіл на в'їзд понад 500 тис. осіб. Найбільше віз видали Італія (152 тис.), Франція (124 тис.), Іспанія (111 тис.) і Греція (60 тис.).

Після того, як заборона на видачу віз не була включена до нового пакету санкцій, Єврокомісія пообіцяла до кінця року подати рекомендації для країн ЄС щодо посилення видачі віз громадянам Росії та інших "ворожих країн".

Як повідомлялося, у вересні 2022 року Латвія, Литва, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія та Нідерланди перестали приймати від росіян документи для оформлення туристичних віз.

Майже три роки візові центри приймали документи лише для поїздок родичів громадян країн ЄС і власників посвідки на проживання, медичних працівників, вахтовиків і працівників сільського господарства, міжнародних водіїв, дипломатів і висококваліфікованих фахівців.

Із 12 вересня 2022 року вступило у дію рішення Ради ЄС про призупинення дії угоди про спрощення візового режиму з РФ. Громадяни Росії більше не можуть оформлювати віз для поїздок до країн Шенгенської зони за спрощеною процедурою.