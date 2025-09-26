З українців намагаються стягнути рекордні 788 тисяч боргів за комуналку. За що найчастіше не платять?. ІНФОГРАФІКА

В Україні станом на середину вересня 2025 року налічується 788 507 виконавчих проваджень через борги за комунальні послуги, що на 13% більше, ніж у липні 2024 року.

Від початку повномасштабної війни кількість боргів зросла у 1,5 рази, а порівняно з січнем 2021 року – більш ніж удвічі, повідомляє сервіс для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Найбільше боржників, щодо яких відкриті виконавчі провадження, зосереджено на Дніпропетровщині – 150 506 (19%), далі йдуть Харківщина – 128 217 (16%), Донеччина – 81 536 (10%), Полтавщина – 57 605 (7%) та Запорізька область – 53 797 (7%). Переважно це прифронтові або близькі до фронту області.

У структурі боргів зі значним відривом лідирує тепло – 330 236 випадків (42%). Далі вода – 162 455 (21%) і обслуговування житла – 96 265 (12%). Значні прострочення також зафіксовано за постачання електроенергії (87 708) та газу (75 522).

За статтю 56% проваджень відкрито проти жінок – 438,3 тис., 44% – проти чоловіків (350,1 тис.).

У класифікації за віком найбільше боржників у групі 46-60 років – 302,8 тис. (38%), далі 36-45 років – 194,7 тис. (25%) та 60+ – 194,1 тис. (25%).

Раніше повідомлялось, що за даними Держстату, станом на другий квартал 2025 року борг за комунальні послуги зріс до 106,6 млрд грн та не враховує борги на тимчасово окупованих територіях. Для порівняння, наприкінці 2021 року борг перевищував лише 81 млрд грн, таким чином за час повномасштабної війни він збільшився на 25,6 млрд грн або +31,6%.