"Нафтогаз" домовляється про початок прямого імпорту газу із США, – Корецький

Група "Нафтогаз" веде переговори з низкою виробників у США щодо прямих поставок скрапленого природного газу (СПГ, LNG) в Україну.

Про це голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький розповів в інтерв’ю Bloomberg, не уточнивши подробиць.

За даними видання, вже зараз на LNG американського походження припадає близько 10% в українському імпорті, який забезпечує "Нафтогаз".

Як повідомлялося, від початку року група "Нафтогаз" в партнерстві з польським концерном Orlen вже поставила в Україну близько 400 млн кубометрів американського LNG. Загалом законтрактовано 450 млн куб. м.

Нагадаємо, цього року "Нафтогаз" планує спрямувати спрямовує $2,5 млрд на закупівлю газу для стабільного проходження зими. Із них $1 млрд – власні кошти компанії, ще $1,5 млрд надано ЄБРР, урядом Норвегії та іншими міжнародними фінансовими інституціями.