Росія побудує АЕС в Ірані за $25 мільярдів

Іран та російська держкорпорація "Росатом" підписали угоду на $25 млрд про будівництво чотирьох атомних енергоблоків загальною потужністю 5 гігават на південному сході Ірану.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на іранську Організацію з атомної енергії.

Раніше "Росатом" та Іран повідомили, що підписали меморандум про співпрацю у будівництві в Ірані атомних електростанцій малої потужності.

Організація з атомної енергії Ірану повідомила, що також було укладено угоду між компаніями "Росатом Енергетичні проєкти" та іранською компанією Hormuz Atomic Power Plant Company про будівництво чотирьох атомних блоків третього покоління нової АЕС у провінції Хормозган потужністю 1255 мегават.

Наразі завершено роботи з вибору майданчика, проведено інженерно-екологічні дослідження та деякі роботи з підготовки майданчика.

Росія побудувала перший енергоблок єдиної АЕС в Ірані – АЕС "Бушер" – потужністю 1 гігават. Вона була передана іранській стороні у 2013 році, хоча до мережі блок підключили у 2011 році. "Росатом" також уклав контракт на будівництво ще двох енергоблоків АЕС "Бушер" і розпочав будівництво другого.

Загалом угода між країнами передбачає можливість будівництва 8 атомних блоків, чотири з яких у Бушері.

